IBK, dont le plus grand secret est l’élection présidentielle de 2018, est préoccupé par la question sécuritaire. L’actuel président, fatigué, n’évoque jamais en public ce sujet, et sa capacité à faire face à plusieurs années de charge présidentielle est sujette à caution. C’est dans ce contexte qu’à l’ADEMA, le parti de Dioncouda Traoré, on n’écarte pas la possibilité de présenter un candidat à la présidentielle de 2018.

Dioncouda porte les traits du type Bambara, évoquant certains visages de «tirailleurs sénégalais », mais on sait peu de chose de son enfance passée entre Kati, Nara et Kayes. L’ancien président cultive bien l’image d’un éternel jeune, toujours bien mis. C’est sûrement le vestige d’un parcours académique l’ayant fait promener de l’ex-URSS à la France, en passant par l’Algérie.

Le 23 février 1942, lorsque naissait Dioncounda Traoré à Kati. A la garnison militaire, tenue par les colons blancs, on avait la tête à la guerre. Il fallait obéir au Marechal Vichy qui avait donné la même année l’ordre au gouverneur général Boisson de reconstituer en AOF une force armée plus combative. Le Soudan français (actuel Mali) est mis à contribution avec le père de l’enfant dont la vie sera marquée à jamais par le future Etat malien.

