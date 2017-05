C’est certainement le cas du chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé. Intervenant sur RFI au sujet de l’élection d’Emmanuel Macron, le leader de l’URD a implicitement suspecté les « rapports privilégiés entre François Hollande et Ibrahim Boubacar Keïta ». Rapports qui ont pu peser en 2012 dans la victoire d’IBK. En abordant ce sujet, l’on comprend que Soumi espère une attitude nouvelle dans les relations franco-maliennes. Attitude qui devrait prendre la forme de non-ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Comme cela a pu se passer en 2012 et jusqu’à la fin du mandat de Hollande. Cela n’est pas gagné d’avance, la politique de Macron devant être la continuité de celle de son prédécesseur, ou la poursuite du programme des services de renseignement – Au nom de la raison d’Etat. D’ailleurs, même si le sujet portait sur le Sahel, IBK s’est dit « rassuré » depuis sa rencontre avec les deux émissaires de Macron, reçus à la veille du 2è tour de l’élection présidentielle. Soumaïla Cissé devrait donc continuer à se faire des soucis, car la France –Afrique ne devrait pas aussitôt disparaître des us et coutumes.

Le faux pas de Soumi

L’intervention de Soumi a porté uniquement (à moins que le journaliste n’ait ignoré le reste) sur ses seules inquiétudes au sujet de la transparence et de la crédibilité de la présidentielle de 2018. Or, de notre point de vue, le chef de file de l’opposition, qu’il est, aurait dû dénoncer l’attitude de la France dans l’enlisement de la situation au Nord, particulièrement à Kidal. Tout le monde sait le parti pris de la France dans cette crise. Aussi Soumi aurait-il dû insister sur le changement d’attitude du nouveau président dans ce sens, et, du coup, gagner la sympathie de nombreux Maliens. Mais en se focalisant uniquement sur son seul sort, sa vision nous a paru de courte portée. A moins que, comme toute la classe politique, il ne se soit gardé de toucher la France là où cela fait réellement mal, et ainsi griller ses chances d’accéder un jour à Koulouba. En effet, le peuple manquant encore de réelle conscience politique (ignorance oblige en général), l’ancienne puissance coloniale reste encore déterminante dans le choix des dirigeants en Afrique. Soumi en sait quelque chose et c’est pourquoi il a pointé du doigt ces « rapports privilégiés » entre Hollande et IBK.

 La Rédaction