Le maire de Sikasso Kalfa SANOGO est actuellement confronté à une situation toute particulière pour la présidentielle à venir. D’un côté, l’ADEMA Pasj qui exige des processus pour être le candidat du parti. De l’autre, une coalition qui désigne déjà Kalfa comme son candidat en 2018. Ladite coalition a organisé une conférence de presse ce samedi 18 novembre à la Maison de la presse pour montrer sa détermination à soutenir la candidature de Kalfa SANOGO.

L’ADEMA PASJ a tenu sa 15ème conférence nationale le 25 mars 2016. Suite à cette conférence, il est ressorti que le parti de l’abeille solitaire présentera un candidat. Conformément à cette décision, le maire de Sikasso accepte la proposition d’une coalition d’une trentaine d’associations d’être le candidat ADEMA de Sikasso. Alors que le débat est très vif à l’intérieur sur la question de la candidature ou non de l’ADEMA PASJ. Aux dires de Kalfa lui-même, c’est la section ADEMA de Sikasso qui lui a proposé cette initiative. Mais, selon lui, qu’avant d’accepter, il a signifié à l’initiateur son intention de respecter le processus interne du parti.

Cependant, d’après la déclaration de la coalition de soutien à Kalfa SANOGO, cette idée leur est venue après une analyse approfondie de la situation politique, économique, sociale et culturelle du Mali qui se dégrade. De cette analyse, il ressort que la sécurité des personnes et de leurs biens n’est plus assurée. Le système de santé ne fonctionne plus. L’école s’est détériorée. Le chômage atteint un niveau de plus en plus inquiétant. Le citoyen ne croit plus en son administration. L’existence de notre pays en tant que Nation et en tant qu’Etat est menacée. Les autorités du pays, sans réponse aux préoccupations des populations, se sont résignées devant la dégradation catastrophique constatée dans tous les secteurs de la vie publique.

Par ailleurs, l’objectif de cette coalition dirigée par Dr Mahamadou Taher TOURE est de propulser le maire de Sikasso à la tête de la magistrature suprême. “L’ADEMA suit son processus interne, la coalition suit son chemin” dixit le président de la coalition M. TOURE.

Toutefois, il pourrait s’agir tout simplement de mettre une pression sur les dirigeants sceptiques de l’ADEMA d’accélérer le processus de candidature interne. Car Kalfa SANOGO se montre fermement attaché aux règles du parti qu’il a vu naître. ” Je voudrais réaffirmer l’engagement que j’ai pris depuis plusieurs décennies d’être fidèle à notre parti “ dit-il.

Yacouba TRAORE

