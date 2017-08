La scène politique malienne bouge, et tous les agissements se fixent par rapport à la prochaine présidentielle de 2018. Cependant, il faut jeter un regard sur les acteurs de la scène politique. Déjà , Moussa Mara, l’ex-premier ministre et président du Pari YELEMA, semble attirer l’attention de la jeunesse malienne. L’on ne fait plus de doute sur sa prochaine candidature. Et à la lumière de son parcours, il est vu comme le Macron malien.

Désormais, ce n’est un secret pour personne: Moussa Mara est  un potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2018 et incarne autant le changement qu’il suscite de l’espoir chez une grande partie de la jeunesse malienne. Il est annoncé jusque-là à la mairie du District de Bamako, mais avec l’issue de la dernière présidentielle française, ses bras séculiers commencent à donner de la voix.

En moins de 10 ans, le jeune leader a créé la sensation en l’emportant aux communales de 2009 face à un certain IBK. La fulgurante ascension de l’ancien ministre de la ville dérange au niveau de la majorité présidentielle (CMP) à laquelle il appartient. Et au regard des résultats engrangés par YELEMA durant les communales à Mopti et dans la symbolique commune IV où vit le Chef de l’État, les adeptes de YELEMA sont  plus que confiant.

Mettant  en avant les idées libérales , Moussa Mara, en plus d’être pratiquement congénère à Macron, a en partage la même vision économique et financière du monde que le jeune Président Français. Le leader malien, ancien chef du Gouvernement, est comptable de formation et a une connaissance parfaite des finances. Emmanuel Macron aura occupé un ministère avant de se porter candidat à l’image de Moussa Mara, au lendemain de sa candidature qui a été au département de l’urbanisme et de la ville. D’ailleurs il ne cautionne pas certains aspects de la gouvernance actuelle du Mali. Ce qui l’a poussé à suspendre ses activités au sein de la CMP pour se faire comprendre. Autant de similitudes sur lesquelles  l’e- élu local de la commune 4 de Bamako se fonde pour déboucher sur une autre similitude entre les deux pays : le vieillissement de la classe politique malienne actuelle. Comme en France, une frange importante de l’opinion malienne apprécie mal que certains restent accrochés aux rênes de leurs formations depuis des décennies. L’effet Macron est donc  réel pour les tenants du parti de Moussa Mara dont les cadres estiment que le leadership de l’ancien maire de la Commune IV est également ….EN MARCHE

Pour cette raison, déjà , des sources affirment que l’homme s’apprête à démissionner de la présidence du parti Yélema pour les besoins de la création d’une mouvance autour de sa candidature en 2018. Les travaux sont engagés et les rencontres se multiplient pour en débattre.

Idrissa Keita