De la vision, de l’intégrité, du courage et surtout l’audace d’affronter des prédateurs souvent rassemblés autour du festin sous le manteau de partenaires techniques et financiers (PTF) ! Autant de qualités qu’un homme d’Etat doit avoir en Afrique. Des valeurs que doit incarner l’homme sur lequel le choix des Maliens doit porter en 2018 pour sortir du cycle infernal de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de la gabegie, de l’injustice sociale… de la pauvreté. A partir de 2018, il faudrait au Mali un président comme John Pombe Joseph Magufuli, l’actuel président de la Tanzanie.

“Pour que le Mali se relève rĂ©ellement et tourne la page de cette crise, il faut quelqu’un qui dès le premier jour agisse Ă la Magufuli” ! Telle est la conviction de nombreux chroniqueurs politiques et intellectuels en rĂ©action Ă l’une de nos publications de la semaine dernière. Il s’agit de l’article intitulĂ©, “Gouvernance de crise : Si Abdoulaye Idrissa MaĂŻga s’inspirait de l’audace du Grec Alexis TsĂ­pras” (Le Reflet n°584 du jeudi 4 mai 2017).

Ils font allusion Ă John Pombe Joseph Magufuli, l’actuel prĂ©sident de la Tanzanie. “J’aurais tellement souhaitĂ© pour le Mali qu’IBK fĂ»t la solution. Mais, hĂ©las, ce n’est qu’un grain de sable de plus”, dĂ©plore l’un d’entre eux.

PrĂ©sident de la Tanzanie depuis le 5 novembre 2015, John Pombe Joseph Magufuli est un homme d’Etat tanzanien nĂ© le 29 octobre 1959. Titulaire d’un doctorat en chimie de l’UniversitĂ© de Dar-Es-Salam, il a gĂ©rĂ© plusieurs portefeuilles ministĂ©riels (Travaux publics, Elevage et PĂŞche, Terres et Logement) avant d’être Ă©lu prĂ©sident de la RĂ©publique en succĂ©dant Ă Jakaya Kikwete…

En quelques mois seulement de gouvernance, Magufuli s’est vu attribuer le surnom de “PrĂ©sident bulldozer” ! Et pourtant, il est “un pur produit du système”. Mais, depuis qu’il est Ă©lu prĂ©sident de la RĂ©publique de Tanzanie, John Pombe Magufuli “ne ressemble Ă personne”.

Pas en tout cas à la majorité des chefs d’Etat africains qui se comportent en vrais valets du néocolonialisme. Avec Robert Mugabe (Zimbabwe), Paul Kagamé (Rwanda) et, ces derniers temps, Idriss Deby Itno (Tchad) et Patrice Talon (Bénin), ils sont nos rares dirigeants qui ne se soumettent plus au diktat des supposés partenaires techniques et financiers (PTF) dont les pays se nourrissent pourtant des richesses du continent.

RĂ©putĂ© intègre et travailleur, le nouveau prĂ©sident veut en finir avec la corruption et les passe-droits. C’est pourquoi, disent des observateurs, “les Ă©lites le dĂ©testent, mais le peuple l’adore” !

Et pourtant, malgré les responsabilités ministérielles assumées, Magufuli était un quasi-inconnu, un homme politique finalement peu glamour. Mais, à la surprise générale, c’est lui qui a succédé à Jakaya Kikwete après avoir remporté, face à plus d’une trentaine d’autres prétendants, les primaires organisées au sein du Parti de la révolution (le Chama Cha Mapinduzi) au pouvoir depuis l’indépendance.

Huit mois plus tard, rapportent les mĂ©dias en Occident, “les Tanzaniens ont appris Ă croire en ce dirigeant d’un genre nouveau, rĂ©putĂ© bosseur et fonceur, qui a fait de la lutte contre la corruption et de l’amĂ©lioration des conditions de vie ses prioritĂ©s et qui s’est, depuis son Ă©lection, lancĂ© dans une chasse contre le gaspillage”.

MĂŞme si, soulignent les mĂŞmes mĂ©dias en guise de bĂ©mol, “il n’est pas le premier dirigeant Ă s’être fait Ă©lire sur la base d’un programme très radical et Ă revendiquer de solides valeurs morales. Beaucoup avant lui ont paru prometteurs et ont fini en autocrates inefficaces”.

A 56 ans, John Pombe Magufuli suscite nĂ©anmoins de fortes attentes et un enthousiasme certain. A Dar-Es-Salam, le peuple se prend Ă rĂŞver : aurait-il fini par trouver un chef capable de rĂ©veiller la “GĂ©ante endormie” qu’est la Tanzanie ? Un prĂ©sident capable de tirer le meilleur de ses immenses ressources gazières et minières largement inexploitĂ©es ?

“Magufuli prĂŞche… Quand il dit quelque chose, il le fait. Ce n’est pas un menteur”, rĂ©sume Samuel Wangwe de la Fondation pour la recherche Ă©conomique et sociale Ă Dar-Es-Salam.

Comme au Mali, le chef de l’Etat détient des pouvoirs très étendus en Tanzanie. Et Magufuli n’a, jusqu’à présent, pas craint d’en faire usage. Il a ainsi procédé à nombre de remaniements au sein des ministères et viré sans préavis les collaborateurs qui ne lui donnaient pas satisfaction. Selon de nombreux témoignages, il se charge le plus souvent lui-même (déguisé) des visites d’inspection dans les services de l’administration publique.

Qui pourrait être le Magufuli malien ?

Professeur de chimie et fils de paysans, Magufuli a dès le départ annoncé la couleur. Il a renoncé aux somptueuses et coûteuses célébrations de l’indépendance. Et il a considérablement réduit les déplacements à l’étranger des officiels tanzaniens, validant lui-même les missions de ses collaborateurs, alors que son prédécesseur aimait tant changer d’air que ses concitoyens l’avaient surnommé Vasco de Gama. En présentant son tout premier projet de budget, en juin 2016, il a promis d’allouer 40 % des dépenses de l’Etat au développement et aux infrastructures.

Aujourd’hui, Magufuli veut briser les chaĂ®nes de la pauvretĂ©. “Les mesures en faveur des plus pauvres seront financĂ©es grâce Ă la rĂ©duction des dĂ©penses courantes”, a-t-il prĂ©cisĂ© dans une dĂ©claration officielle. Chez nous, les programmes de lutte contre la pauvretĂ© sont le plus souvent financĂ©s par des dettes bilatĂ©rales ou multilatĂ©rales.

Le gouvernement dans son ensemble a été prié de renoncer à ses petites extravagances, les sociétés privées seront davantage mises à contribution… Tout comme les élites les plus riches. Et le président s’est dit bien décidé à faire rentrer les taxes et impôts dans les caisses de l’Etat. Traditionnellement, ils atterrissent dans les poches ou sur les comptes en banque des barons du régime.

Naturellement que sa mĂ©thode ne plait pas Ă tout le monde, surtout ceux qui ont Ă©chouĂ© Ă redonner espoir au peuple tanzanien. “Les gens croient sincèrement qu’il y a un nouveau shĂ©rif en ville. Mais je suis inquiet. Un jour, il va bien falloir qu’il change de mĂ©thodes. Sa prĂ©sidence ne peut pas ĂŞtre un one-man-show”, a ainsi dĂ©clarĂ© Ă la presse internationale l’ancien Premier ministre Salim Ahmed Salim.

“Magufuli est comme un soldat employĂ© dans un hĂ´pital. Et quand vous ĂŞtes un soldat, vous ne devez pas sourire mais choisir vos intonations. C’est quand vous souriez que les gens volent”, s’enthousiasment les habitants du quartier de Msasani de Dar-Es-Salam, citĂ©s par la presse internationale.

Et l’un d’entre eux d’ajouter : “Si Magufuli peut vraiment faire des miracles, il n’y a pas de raison pour que nous n’y parvenions pas”.

Dans les starting-blocks de 2018 qui peut mieux incarner John Pombe Joseph Magufuli pour les électeurs maliens ? Si l’on se réfère au passé de potentiels candidats dans la gouvernance des affaires, nous dirons objectivement Soumana Sako et relativement Modibo Sidibé. Et en dehors du système politique classique, Aliou Boubacar Diallo, l’homme d’affaires et président d’honneur de l’ADP/Maliba.

Hamady Tamba