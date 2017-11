L’annonce de ce ralliement du parti Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali (Ancd-Mali) a été faite la semaine dernière au cours d’une conférence de presse au siège de cette jeune formation politique.

La conférence de presse était animée par le président de l’Ancd Mali, Alassane Dembélé dit Alasko, entouré des membres du directoire du parti et de nombreux militants. Dans une déclaration liminaire rendue publique rendue publique, les responsables de l’Ancd-Mali ont rappelé que c’est en toute indépendance et conscients de leur responsabilité et de leur devoir vis-à-vis de la nation malienne que leur parti a décidé en toute responsabilité “d’apporter un soutien électoral en 2013 au président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, en cas d’éventuelle candidature”. Aussi, le président du parti Ancd-Mali a invité l’ensemble des militants et sympathisants à se mobiliser comme un seul homme afin de donner une large victoire au président IBK pour son deuxième mandat.

” Les jeunes marginalisés dans l’opposition “

A la question des journalistes de savoir pourquoi ce soutien au président IBK, le conférencier de répondre en ces termes : “Nous pensons aujourd’hui qu’entre le mal et le pire, il faut choisir le mal car au moins il peut être réparé. C’est pourquoi nous soutenons le président de la République car il a de nos jours un bilan, même s’il faut reconnaitre que tout n’est pas bon, nous pensons qu’il peut être amélioré”. Le président de l’Ancd-Mali a profité de cette conférence de presse pour lancer des piques à l’opposition : “Auparavant, nous étions à l’opposition républicaine et j’étais l’un des animateurs sauf que dans ce regroupement politique, je me suis rendu compte, au fil des ans, qu’il ne se soucie guère de la promotion des jeunes qui sont marginalisés et brimés. Raison pour laquelle beaucoup de jeunes ont démissionné de cette opposition parce qu’elle n’est pas cohérente dans ses faits et gestes “ a souligné le conférencier.

Kassoum THERA

