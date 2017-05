En tout cas, c’est ce que font savoir nos radars car, le locataire de Koulouba contrairement à ce que certains malins croient et pensent, le second mandat d’IBK est en pole position puisque les grandes manœuvres présidentielles vont dans ce sens. Primo, des grands partis de la Mouvance Présidentielle (entre autres : ADEMA, UDD, APR…, n’auront certainement pas de candidat à présenter lors de la présidentielle de l’année prochaine. Ce qui à croire nos radars devrait permettre à IBK de rempiler sans coup férir.

Ainsi, les grands chantiers du Chef de l’état, seront mis en exergue bientôt malgré la conjoncture économique criarde, l’insécurité grandissante, l’application de l’accord d’Alger qui peine dangereusement même si ses initiateurs et les membres du CSA disent autre chose. La réalité sur le terrain en est autre chose.

Opposition aphone

En face d’IBK, il y a une Opposition aphone, en mal d’inspiration et surtout d’arguments, pourtant, dieu sait qu’il y en a pour la permettre de donner du fil retordre au régime actuel. En réalité nous confie ce fin observateur : « L’opposition est dirigée par un homme, effacé, mou, pas comme un Laurent Gbagbo » « En vérité, Soumi n’est pas politique Il pense que c’est l’argent qui fait la politique. Non, c’est un métier qui s’apprend et ne s’improvise pas. Il sait comment il est arrivé à ce stade. En un mot, il n’est pas convaincant et loin d’être percutant et pragmatique. Son parcours est connu ici au Mali. C’est pour cela que le locataire de Koulouba, n’est pas inquiet et sait qu’il va emporter la partie face à lui», a martelé notre interlocuteur. Parmi les grands chantiers qui seront bien médiatisés, il y a la route Bamako-Koulikoro, le désengorgement de la capitale, de certaines capitales régionales (Ségou, Koulikoro, Sikasso, Kayes…).

La récente visite d’IBK en Arabie Saoudite, fait révéler le bitumage de la route Sévaré-Gao (un vieux projet), qui a été annoncé en grande pompe pourtant à la veille des communales dernières à Gao, une forte délégation conduite par l’actuel Premier Ministre qui était alors, Ministre de l’Administration Territoriale à l’époque avait insisté sur le démarrage rapide des travaux. « A moins d’un an de la présidentielle de l’année prochaine, le locataire de Koulouba n’a pas dit son dernier mot, nous confie un supporter. « Et si l’Opposition reste dans sa position actuelle, IBK l’emportera haut la main dès le premier tour », a averti un cadre politique. Comme on le voit, IBK et son équipe risque de bien surprendre. A vos marques donc

