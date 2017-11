De nos jours, s’il y a un fait qui ne peut passer inaperçu, c’est sans nul doute le rapprochement entre le ministre des Domaines et de l’habitat, Mohamed Ali Bathily et le président démissionnaire du Cnj-Mali, Mohamed Salia Touré. Ainsi, l’ex président du Cnj-Mali, aujourd’hui président du Mouvement L’Appel ou Wélé Wélé a été vu récemment à Koutiala aux côtés du président des Associations pour le Mali, le ministre Mohamed Ali Bathily, lors d’un meeting populaire au cours duquel, le ministre Bathily s’est dit fier pour le combat mené par son fils dans la lutte contre l’injustice. Moins de deux semaines après ce meeting, le locataire du ministère de l’Urbanisme et de l’habitat a été vu également en compagnie du président du mouvement politique Wélé Wélé au complexe culturel Blonba, lors de la production de la comédie musicale ” Horon “, une initiative du mouvement L’Appel sous la direction de son président d’honneur, Alioune Ifra N’Diaye. En tout cas, ce rapprochement suscite beaucoup de commentaires et d’interrogations dans le milieu politique et celui associatif. “C’est vrai que Mohamed Sali a dit clairement qu’il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2018, mais avec son Mouvement politique Wélé Wélé, il est un soutien à ne pas négliger du côté juvénile. Donc, il n’est pas exclu que cette amitié naissante entre Mohamed Ali Bathily, un des soutiens de taille du président IBK, profite à la longue à l’actuel locataire de Koulouba pour la présidentielle 2018” analyse un observateur de la scène politique. Il reste maintenant à savoir si Mohamed Ali Bathily pourra ramener Mohamed Salia et ses compagnons dans le camp d’IBK pour la présidentielle de 2018. Le temps nous édifiera.

K.THERA

Commentaires via Facebook :