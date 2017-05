Le président fondateur du parti Mali Denw, Mohamed Bamba, non moins ex vice-président de la “Coalition IBK Mali d’abord” sera candidat à l’élection présidentielle de 2018 avec le slogan “Waati sera” (ou en français le temps est arrivé). Il nous a révélé cette information dans un entretien exclusif.

Le président du parti Mali Denw, Mohamed Bamba, en nous recevant dans son bureau situé à Sébénicoro à 200 m de la résidence du président IBK, a été on peut plus clair sur ses ambitions pour la présidentielle de 2018 : “Je serai candidat à la présidentielle. Ce sont surtout mes compatriotes, des jeunes, des femmes et ceux de la diaspora qui ont porté cette candidature. A cet effet, ils sont déterminés à me porter à Koulouba”, a introduit M. Bamba.

Selon lui, pas question de marche-arrière comme ce fut le cas en 2013 : “En 2013, j’avais fait une conférence de presse pour annoncer ma candidature et j’ai été même investi par mon parti. Mais, j’ai renoncé quelques mois seulement avant le premier tour de la présidentielle pour soutenir la candidature du président IBK à travers la Coalition IBK le Mali d’Abord et le Regroupement IBK 2012 dont j’étais vice-président de chaque côté. Et en 2018, j’irai jusqu’au bout” a soutenu le professeur d’anglais, d’informatique et de sport, Mohamed Bamba, qui se trouve aujourd’hui à la tête de Light Group. Une société qui intervient dans le domaine de l’éducation, la communication, la sécurité.

A la question de savoir les raisons de candidature et sous quelles couleurs il entend se lancer dans la course à Koulouba, le président de Mali Denw de répondre en ces termes: “Je ne vais pas me présenter sous les couleurs du parti Mali Denw car depuis 2013 il y a eu une fusion absorption entre le parti Mali Denw et le Parti pour le développement et le social (PDS). Nous allons déterminer dans les mois à venir la forme idéale avec ce regroupement politique pour se lancer dans la course. Quant aux raisons de ma candidature, elles sont toutes simples car je veux assurer la sécurité alimentaire pour mes compatriotes, faire en sorte qu’ils se soignent et étudient dans les conditions les meilleures, donner l’emploi aux jeunes et œuvrer surtout à ramener la sécurité et la paix dans le pays”, a expliqué M. Bamba.

“Waati sera” ou le temps des jeunes est arrivé

S’agissant de son slogan de campagne, à savoir Waati Sera, notre interlocuteur d’expliquer que ce choix est une invite pour tous les jeunes du Mali de savoir que 2018, c’est leur année : “C’est pourquoi, je profite de cette occasion pour inviter mes compatriotes à se joindre à nous afin de bâtir un Mali meilleur“, a souligné M. Bamba.

Il faut rappeler que sur le plan politique, le président fondateur du parti Mali Denw est aussi président de l’Association politique “la Voix des Jeunes “, représentant du Parti africain pour la promotion des Etats Unis d’Afrique (Papeua) au Mali. Ce n’est pas tout. Après les événements du 22 mars 2012, il a été membre fondateur de l’Adps (Alliance des démocrates, patriotes pour une sortie de crise), coordinateur et fondateur de la R12 (la Révolution de 2012 pour la Restauration de la dignité africaine) et président du R12 (Rassemblement des leaders jeunes). Sur un tout autre plan, en 2016, il a été l’initiateur et coordinateur de deux événements majeurs. Il s’agit du Salon maliano-ghanéen de l’étudiant et de la Formation (Smgef) et du Voyage d’étude et d’immersion (VEI) au Ghana.

En tout cas, pour Mohamed Bamba, il sera dans les jours à venir face aux hommes de médias pour expliquer davantage les raisons de cette candidature et son ambition pour le Mali.

Kassoum THERA