La section du Rassemblement pour le Mali (Rpm) de Dioïla a tenu, le dimanche 28 janvier, sa rentrée politique. Les travaux étaient dirigés par son secrétaire général, l’Honorable Mamadou Diarrassouba, en présence des 159 conseillers communaux, des 13 maires et de plusieurs militants. Au cours des travaux, les responsables du parti sont montés au créneau pour demander la candidature d’IBK en 2018 et réclamer la construction des routes Dioïla-Massigui-Koualé et Fana-Béléco-Kignan.

C’était dans une salle de conférence pleine à craquer que cette rentrée politique s’est tenue. Aussi, ils étaient nombreux des militants RPM des 23 communes du cercle de Dioïla à avoir répondu à l’appel de l’enfant prodige du Banico, Mamadou Diarrassouba. En présence des représentants du bureau politique national Rpm, l’assistance a salué les efforts des élus de la localité, à leur tête le député Mamadou Diarrassouba, avant de réaffirmer leur engagement à renforcer davantage le parti dans la localité.

L’autre temps fort de cette rencontre était les recommandations pertinentes adressées aux représentants du bureau politique national du Rpm. Ainsi, à l’unanimité, les 159 conseillers et 13 maires présents adoubés par les autres militants qui ont pris d’assaut la salle de conférence de Dioïla ont demandé la convocation du comité central pour demander au président IBK de se présenter à l’élection présidentielle de 2018. Aussi, ils ont sollicité une visite du chef de l’État dans le cercle de Dioïla. Et de demander aux plus hautes autorités le bitumage de la route Dioïla-Massigui-Koualé-Kebila, la construction de la route Fana-Béléco-Kignan, la construction d’une gare routière de Dioïla et la construction des Centres de santé de référence (Csrf) de Massigui, Banco et Béléco.

Adoubé par la population, le Rpm fait l’objet d’une grande convoitise dans le cercle de Dioïla. Pour matérialiser leur amour pour le parti présidentiel, des cadres et des sous-sections entières de plusieurs formations politiques, ainsi que 14 associations féminines ont adhéré au Rpm. Aux termes de la rencontre, les membres du Bpn Rpm ont salué l’esprit militant de l’assistance et promis de faire remonter les préoccupations soulevées à qui de droit.

Boubacar PAÏTAO

