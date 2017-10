Le Collectif SOS Adema-PASJ exige au Comité exécutif (CE) une candidature interne pour les élections présidentielles de 2018. L’information a été donnée ce mardi 10 octobre 2017 à la faveur d’une conférence de presse par.

Cette conférence de presse tenue à la Maison de la presse a enregistré la présence de plusieurs militants du parti. Elle était présidée par le Coordonnateur adjoint du Collectif SOS Adema-PASJ, Modibo Dembélé. “Aujourd’hui, l’Adema est à un tournant décisif de son histoire parce que ses militants veulent tirer les leçons du passé en s’inspirant des valeurs fondatrices du parti pour se mobiliser et reconquérir le pouvoir”, affirme M. Dembélé.

Selon lui, l’accompagnement dont le parti est lancé depuis un moment n’a pas apporté les résultats escomptés à cause de l’effritement du militantisme, de l’intérêt personnel au détriment de l’intérêt collectif et surtout des valeurs fondatrices du parti.

Au cours de cette rencontre, les responsables du Collectif SOS Adema-PASJ, ont aussi dénoncé la mauvaise gouvernance au sein du parti qui se caractérise par la violation des textes. “Nous constatons que le Comité exécutif avec à sa tête le président du parti, Tiémoko Sangaré, persiste dans les violations des articles 43 et 64 des statuts et 85 du règlement intérieur “, a-t-il-ajouté.

Cette vision, selon les membres du collectif, dans sa réalisation peut être compromise par la situation actuelle du parti qui se caractérise par : la non-tenue de manière régulière des réunions du Comité exécutif ; la non-application des recommandations issues de la 15e conférence nationale, et plus particulièrement celle relative au choix du candidat du parti pour les élections de 2018 ; l’absence de clarification de la position du parti sur certaines questions sensibles et d’importance nationale.

Comme le dit un adage, ” unissons nous vaincrons “, le SOS Adema-PASJ, s’inscrit dans cette dynamique. Et reste confiant, pour la course à Koulouba en 2018. “Si le parti a su rebondir de l’après coup d’Etat de 2012 et des élections de 2013, il n’est pas du tout évident qu’il puisse résister à une défaite en 2018. Au vu de ces constats, de sérieuses dispositions doivent-être prises en vue de consolider durablement les acquis et de conquérir le pouvoir”, M. Dembélé dixit.

A l’en croire, ce sont les barons du parti de l’abeille qui sont à la base de cette politique machiavélique. Selon M. Dembélé, le collectif SOS Adema-PASJ projette plusieurs activités dans le sens de la mise en œuvre des recommandations issues de la 15e conférence nationale du parti tenue le 25 mars dernier.

Zié Mamadou Koné