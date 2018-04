Cette année, l’élection présidentielle dont le 1er tour est prévu pour le 29 juillet prochain, sera très rude avec le nombre de candidatures annoncées. L’ancien capitaine des Aigles du Mali, Seydou Kéïta dit Seydoublen, veut briguer la magistrature suprême. En d’autres termes, il s’apprête à lancer sa candidature pour la succession du président Ibrahim Boubacar Kéïta. D’ores et déjà, plusieurs associations de jeunes et de femmes sont à pied d’œuvre pour que Seydoublen puisse être élu dès le premier tour. Sans oublier des clubs d’amis partout à travers le pays.

Un grand mouvement sera officiellement lancé ce week-end afin de soutenir cette candidature qui risque de créer beaucoup de surprise. L’événement aura lieu au Palais des Sports à l’ACI, en présence de plusieurs personnalités dont d’anciens ministres et diplomates.

En tout cas, les moyens financiers ne manqueront pas puisque l’ancien joueur du FC Barcelone, de Séville, de l’AS Roma et de Valence semble être prêt.

Notons que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain (Psg) Georges Wéah vient d’être élu à la tête du Libéria avec brio. Seydoublen serait-il sur les traces de Georges Wéah ?

Une manière pour vous souhaiter un très bon mois d’Avril !

A.B.HAÏDARA

Commentaires via Facebook :