Si d’aventure le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est candidat à sa propre succession, il comptera parmi ses challengers, un de ses anciens Premiers ministres. Moussa Mara puisque c’est de lui qu’il s’agit, a officialisé hier à la Maison de la presse sa candidature à la présidentielle du 29 juillet prochain.

Parmi les prétendants au fauteuil présidentiel, il faut désormais compter Moussa Mara, ancien Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keita. A la faveur d’une conférence de presse organisée hier à la Maison de la presse, le président du parti Yelema a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de juillet prochain.

Pour l’ancien Premier ministre, sa candidature s’explique par le fait qu’au cours de ces dernières années, le Mali a souffert des divisions politiques, ethniques, religieuses et sociales. Selon lui, pour surmonter ces clivages, il faut à la tête du Mali, une personnalité jeune, expérimentée issue d’une mosaïque ethnique et culturelle.

“ Je suis né d’un père chrétien et d’une mère musulmane. Ma famille est très diverse et accueille des ethnies de l’ouest, du sud, du centre et du nord. J’ai été élevé sous l’autorité très stricte et la bienveillance de ma mère principalement dans un environnement où la discipline, l’humilité, le respect d’autrui et de la différence étaient de rigueur “, met en avant le candidat Moussa Mara.

L’ancien PM a souligné que pour redresser la barre du Mali, il faut également un homme qui a une profonde connaissance du Mali. “Ces dernières années, j’ai parcouru 40 cercles, plus de 200 communes que compte notre pays, et 50 pays en dehors du Mali pour aller à la rencontre des Maliens là où ils vivent. Cela m’a permis de mesurer pleinement les défis, les difficultés auxquelles sont confrontés nos populations mais aussi les énormes potentialités de notre pays “, a-t-il dit.

Dans sa déclaration, Moussa Mara a aussi relevé sa proximité avec les Maliens. Selon lui, tout au long de son parcours, il a su rester proche des populations et accessible. “ Je continue encore aujourd’hui quotidiennement et inlassablement à recevoir, à écouter et à apprendre des Maliens et à m’efforcer de contribuer à la résolution de leurs problèmes quelles que soient leurs appartenances politique sociale ou religieuse “, a martelé le candidat Mara.

S’agissant de sa profession de foi, l’ancien Premier ministre promet de renouveler et de rajeunir le leadership, la lutte contre la corruption des élites, la décentralisation, l’augmentation des revenus des plus défavorisés, l’engagement et la détermination au service des maliens.

Oumar B. Sidibé

Commentaires via Facebook :