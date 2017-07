DĂ©terminĂ© Ă accompagner les actions du prĂ©sident de la RĂ©publique et sa rĂ©Ă©lection en 2018, le mouvement “Espoir IBK 2018”, sous la houlette de son prĂ©sident Amara Bagayoko, a lancĂ©e officiellement ses activitĂ©s le dimanche 30 juillet au Centre islamique d’Hamdallaye.

Espoir IBK 2018 est un regroupement de jeunes et de femmes de divers horizons du Mali engagés à soutenir les actions de développement économique et social du président de la République.

CrĂ©Ă© le 30 avril 2017, le mouvement “Espoir IBK 2018”, apolitique entend tout mettre en Ĺ“uvre pour assurer au chef de l’Etat, IBK, la victoire dès le 1er tour des prĂ©sidentielles de 2018. Une manière de permettre au prĂ©sident, dira le prĂ©sident Amara Bagayoko, d’achever sa mission qui se rĂ©sume, entre autres, Ă l’achèvement du processus de l’accord de paix et de rĂ©conciliation et de son projet de sociĂ©tĂ© pour un Mali Ă©mergent.

Pour ce faire, M. Bagayoko invite le chef de l’Etat à tout mettre en œuvre pour libérer la région de Kidal des mains des jihadistes et des narcotrafiquants ainsi que le retour de l’administration à Kidal et la tenue du référendum sur la révision constitutionnelle au compte de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du Processus d’Alger. Pour faciliter ces différentes tâches à lui confiées, M. Bagayoko invite les militants et sympathisants à une mobilisation générale.

“Le prĂ©sident de la RĂ©publique, faut-il le souligner, a dĂ©jĂ pris le devant en initiant le projet de rĂ©vision constitutionnelle en vue d’honorer les engagements pris par l’Etat malien dans l’accord et d’autres engagements internationaux notamment la crĂ©ation du SĂ©nat et la Cour des comptes”, soutiendra-t-il.

Un autre défi que le mouvement compte amorcer après ce lancement, c’est la réélection du président IBK en 2018 à la tête de la magistrature suprême.

“Chères frères et sĹ“urs du mouvement, soyez mobilisĂ©s, afin de jouer votre partition. L’enjeu majeur du prochain scrutin sera le dĂ©veloppement Ă©conomique et social de notre pays, qui nous conduira Ă l’émergence projetĂ©e Ă l’horizon 2020 par Son Excellence le prĂ©sident IBK. Nous devons tous ĂŞtre prĂŞts pour lui assurer une victoire Ă©clatante dès le 1er tour des Ă©lections prĂ©sidentielles de 2018, en renouvelant notre confiance au prĂ©sident de la RĂ©publique pour un second mandat”, a indiquĂ© M. Bakayoko.

Il salue d’ores et déjà le bilan de ce premier mandat du président IBK, en dépit de la crise qui continue à secouer notre pays. Selon lui, les performances économiques et sociales réalisées sont excellentes et connues de tous. Il s’agit des projets structurants en cours dans tous les secteurs d’activité en faisant référence aux vastes chantiers de désenclavement enclenchés il y a de cela quelques mois sur toute l’étendue du territoire sans oublier la création d’emploi en faveur des jeunes et des femmes.

L’allocation de plus de 15 % du budget à l’agriculture ainsi que l’octroi des terres agricoles aux jeunes et aux femmes pour assurer l’autosuffisance alimentaire, etc.

Ousmane Daou