Etre le porte-étendard de l’ADEMA, à l’élection présidentielle de 2018, est le dernier des soucis de Kalfa qui se préoccupe de l’assainissement et l’école de sa commune. Aujourd’hui, classée 3 ème force politique, aux termes des communales du 20 novembre dernier, L’Adema d’Alpha Oumar Konaré et de Dioncounda Traoré, traverse des moments très difficile de son existence. Le parti connait des querelles de clochers qui le fragilisent considérablement. Connue pour sa politique d’accompagnement, le parti manque de cohésion à l’interne du comité exécutif. En témoigne les tentatives de déstabilisation du président du parti, Pr Tiémoko Sangaré, qui ne fait plus l’unanimité proclamée au 5 ème congrès tenu en 2105. Kalfa connait mieux l’Adema que quiconque . Aucune cupidité, aucune confiance ne saurait pousser l’espoir de Sikassois à se lancer dans cette aventure. Alors, que l’homme ne se trompe. Ceux qui pensent qu’il est présidentiable, ne cherchent qu’à l’induire en erreur. Ce n’est pas aujourd’hui, que l’ADEMA ira chercher un nouveau candidat, après avoir délibérément pris l’engagement devant Dieu et les hommes de soutenir IBK en 2018. Qui veut donc en rajouter aux problèmes de la ruche ? Sachons raison garder. Kalfa Sanogo n’est pas candidat.

