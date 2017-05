Annoncé favori du second tour de la présidentielle française face à la candidate du Front National, Marine Le Pen, Emmanuel Macron aura fait sensation en une année sur le terrain politique. Moussa Mara, qui semble fasciné par la fulgurante ascension du candidat d’« En marche » réussira-t-il le même coup au Mali ?

Le tout nouveau président élu en France inspire d’ores et déjà au Mali. C’est le cas au parti YELEMA de Moussa Mara dont un des élus, en la personne de Boubacary Dicko se dit très confiant quant aux chances de son patron de réussir à surprendre le Mali en 2018. A une année du scrutin tant attendu, l’ancien Premier ministre n’a jamais caché son envie d’arriver à Koulouba.

Si pour l’heure, il est question du District de Bamako, l’alternance est aussi évoquée au sommet de l’Etat. Et le président de YELEMA (Changement) incarne cette recomposition politique avec les jeunes aux affaires. Emmanuel Macron a moins de deux ans que lui et c’est lui qui vient de prendre les rênes de l’une des plus grandes puissances économiques et diplomatiques du monde.

Boubacary Amadou Dicko, conseiller élu en Commune IV et pur produit de la diaspora, croit dur comme fer que le président de YELEMA pourrait bien faire le coup de Macron au Mali.

Au sortir des communales de novembre 2016, YELEMA aura engrangé des résultats notamment à Mopti la Venise malienne. N’oublions pas la Commune IV, où depuis presqu’une décennie, le parti de Moussa Mara met au tapis le RPM d’un certain IBK.

Le vieillissement de la classe politique malienne actuelle reste aussi d’actualité vu que la majorité des leaders sont actifs bien avant l’arrivée de la démocratie au Mali. Un effet Macron est bien envisageable pour Moussa Mara a commencé à placer ses pions pour Koulouba en se mettant … EN MARCHE !

Idrissa Kéita