Après plusieurs tergiversations, c’est en principe ce lundi que l’Adema-PASJ présentera son candidat à l’élection présidentielle de juillet prochain. A l’issue des primaires du parti, l’ancien président de la République, sous la transition, a terrassé ses adversaires.

-Maliweb.net- Au total, une cinquantaine de sections ont parrainé la candidature du Pr Dioncounda Traoré. Trois sections ont porté leur appui à Dramane Dembélé, ancien candidat malheureux du parti à la dernière élection présidentielle. Quant à Moustapha Dicko, ancien Conseiller à la présidence de la République et Kalifa Sanogo, actuel maire de Sikasso, ils ont chacun remporté une section à l’issue des Primaires. Selon un membre du BE de l’Adema, le Pr Dioncounda Traoré a accepté d’être candidat et sa candidature devra être officialisée ce lundi après-midi. Voilà, ce qui pourra mettre fin aux dissensions internes dans la Ruche qui n’a cessé de bourdonner ces six derniers mois.

La rédaction de Maliweb.net

