En cette veille de joutes électorales, les partis politiques connaissent des divisions à tel point que leur avenir dans certaines localités reste menacé et incertain. Tel semble être le cas de l’Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) de Soumeylou Boubèye Maïga dans la région de Kayes. Aujourd’hui, le parti est sur le point de perdre toute la section régionale de la localité à cause du choix non éclairé de ses responsables pour les élections régionales du 17 décembre prochain.

Selon des sources dignes de foi, depuis le 1er novembre 2017, il y a clash entre la section régionale de Kayes de l’ASMA-CFP, dirigée par Abderahmane Korera, non moins 6ème vice-Président du parti et son Comité exécutif. La raison est l’alliance faite par le Comité exécutif avec l’Adéma-PASJ en vue des élections régionales du 17 décembre 2017 dans la région de Kayes. En effet, selon M. Abderahmane Korera, coordinateur de l’ASMA-CFP de la région de Kayes, contre l’avis de la base du parti, son Comité exécutif a décidé de s’allier avec l’Adéma-PASJ, en le donnant les têtes de la liste régionale et du cercle pour ces élections à venir. La coordination régionale voulait le choix du RPM, au moins pour la tête d’une liste, régionale ou du cercle. Toujours selon M. Korera, après les échanges, l’Adéma-PASJ a catégoriquement refusé de céder la tête du régionale et du cercle, toute chose que le RPM n’a pas accepté et cela, dit-il, c’est de bonne guerre. Ainsi, par la suite, les structures locales se sont retirées pour faire leur choix en fonction des positions des partis et des candidats. Selon les explications de M. Korera, le choix de la base fut celui du RPM qui, comme la volonté de la base régionale de l’ASMA-CFP, a choisi une nouvelle tête pour diriger la liste régionale. Quant à l’Adéma-PASJ, il choisit deux membres d’un même «grin» qui ont eu à diriger la région pendant 15 ans, chose que la base de l’ASMA-CFP refusa. «C’est ainsi que la base de l’ASMA-CFP a décidé d’allier avec le RPM» note-t-il. «En tant que coordinateur régional du parti, j’ai fait le point de la situation au président Soumeylou Boubèye Maiga qui a aussi décidé le choix de son député et de l’Adéma-PASJ» indique-t-il avec amertume. Ainsi, note-t-il, toutes les structures régionales du parti ont décidé de démissionner du parti, après le choix du président de soutenir son député qu’il a acheté. «Vue la situation, j’ai saisi la direction du parti pour une réunion d’urgence. Malheureusement, Boubèye, comme toujours, n’a pas le temps et cette réunion n’a toujours pas lieu», dit-il. M. Korera ajoutera qu’il démissionne et qu’il arrête toute activité au sein du parti. «J’ai un combat à mener et cela sera transporté du côté de la Société civile pour faire barrière à cette liste qui veut gérer la région» fait-il savoir.

Par ailleurs, M. Abderahmane Korera souligne que tout le problème de l’ASMA-CFP dans la région de Kayes est lié au député Modibo Sogoré, élu PDES et acheté par l’ASMA-CFP à coup de plusieurs millions de F CFA. «Il faut que le président du parti prenne ses responsabilités. Quitte à lâcher ses structures de base ou son député. Mais, tant qu’il y a ce député à l’ASMA de Kayes, aucune structure ne viendra dans ce parti», martèle-t-il. Comme pour dire que si rien n’est fait, cette crise risque de «casser» définitivement le parti dans la région de Kayes. En outre, M. Korera n’a pas manqué de dénoncer le comportement du président du parti, en la personne de Soumeylou Boubèye Maiga qui n’assiste plus aux réunions du parti, qui ne répond pas aux appels téléphoniques et ne reçoit aucun membre du parti.

Une chose paradoxale selon lui est, qu’à part son président, depuis 2013, date à laquelle l’ASMA-CFP a décidé d’accompagner le président IBK, aucun membre du parti n’a été promu dans l’Administration ou nommé ailleurs. Ce qui aussi crée la frustration et le mécontentement chez certains militants qui ont comme l’impression que le parti a été fondé pour uniquement servir la famille Boubèye.

Alors, il revient aux premiers responsables du parti d’écouter la base de Kayes avec ses 90 conseillers, faisant aussi de cette section la plus grande base de l’ASMA-CFP dans le pays.

Dieudonné Tembely

tembely@journalinfosept.com

Commentaires via Facebook :