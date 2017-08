L’histoire du 26 Mars 1991 se répétera-t-elle au Mali ? Le président IBK aura-t-il la sagesse de quitter le pouvoir et d’abandonner son projet de référendum ? En écoutant son discours d’hier et en regardant le comportement de ses courtisans, étant très orgueilleux et très têtu, il essayera à tout prix de faire valider son projet de révision constitutionnelle dans le seul intérêt de la France et du lobby financier.

Dans leur désarroi, IBK et ses courtisans pensent que tous les moyens sont bons pour rester au pouvoir c’est à dire faire pression sur les sages de la cour constitutionnelle et les ministres, utiliser la force pour réprimander les éventuels récalcitrants ou même utiliser les hommes de média ou les leaders coutumiers et religieux. Il est important que le Président de la République n’oublie pas que toute âme vivante cessera de vivre un jour et les comptes seront réglés un jour devant le bon Dieu. Pour éviter toute humiliation encore qu’il est temps et pour ne pas mettre le Mali dans le chaos, IBK doit se plier à la demande des Maliens et sursoir à la révision constitutionnelle. Monsieur le Président vous n’accédez pas au pouvoir en marchant sur du sang mais apparemment vous quitterez le pouvoir en marchant sur du sang. Les jeunes qui t’ont mis au pouvoir quoiqu’ils en soient vous délogeront de la présidence. Ces soit disant ministres, conseillers et marabouts ne vous dites pas la vérité. Ressaisissez-vous M. le président, avant qu’il ne soit trop tard.

Réveillez-vous petit fils de Soundiata Keita et fils de Mamadou Konate. Il faut savoir partir à temps. La succession n’est pas possible et laisses ton fils se débrouiller comme tout le monde c’est un homme c’est ce que je crois. C’est vrai c’est triste et décevant après plus de 20 ans de combat politique et 4 ans au trône qu’on n’ait pas un successeur dans ce grand parti qui est le RPM. Malheureusement c’est de votre faute ce qui vous arrive car qui sème le vent récolte la tempête.

Prenez vos responsabilités c’est triste d’être rejeté par son peuple après avoir été plébiscité il y’a seulement 4 ans mais ce sont les lois de la nature, et ainsi va la vie. Il faut savoir accepter sa défaite avec honneur pour ne pas finir comme ( ….) et c’est possible si vous insistez à rester au pouvoir.

La Rédaction