En visite à Kayes du 16 au 17 octobre, le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita a mis en garde les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de son “projet de société présidentiel” et “le programme présidentiel d’urgences 2017-2018”. “Celui qui ne met pas en œuvre mes projets de société, je n’aurai d’autre choix que de l’évincer de mon gouvernement”, a-t-il prévenu.

Les deux jours de visite du président de la République IBK à Kayes n’ont pas été que des visites de chantiers et d’inauguration d’infrastructures. Le chef de l’Etat a aussi fait passer des messages forts sur la mise en œuvre de son projet de société et du programme présidentiel d’urgences 2017-2018.

Le président IBK s’est dit prêt à se débarrasser de tout ministre qui “s’entête” à cela. “Celui qui ne met pas en œuvre mes projets de société, je n’aurai d’autre choix que de l’évincer de mon gouvernement”, a prévenu IBK.

Sur la gestion du denier public, IBK ne compte pas cohabiter avec quelqu’un qui en fait mauvais usage. “J’ai pitié, mais je ne tolérerais pas qu’on vole les bien de l’Etat. Je ne peux pas admettre cela. Telle n’est pas ma conviction. Ma conviction est de défendre les intérêts de la nation”, a laissé entendre le président de la République.

S’agissant de l’accusation de violation des droits de l’Homme portée contre les Forces armées maliennes, le président de la République a mis en cause la crédibilité de ce rapport. “On tue nos éléments sur le terrain tous les jours les organisations des droits de l’Homme ne réagissent pas, mais quand on riposte on parle de droits de l’Homme. Qu’ils viennent, on est là”.

“Je m’engage à travailler pour le Mali et je vais le faire sans état d’âme”, a conclu le chef de l’Etat.

Y. Coulibaly