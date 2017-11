Venu aux affaires dans des conditions extrêmement difficiles pour son pays, celui qui préside actuellement le Mali mérite toujours de la confiance de ses compatriotes. Il s’agit d’IBK. Malgré les critiques acerbes émises du côté de ses adversaires politiques de sa gouvernance, ses compatriotes voient en lui l’Homme de la situation. Les actes qu’il a posés l’attestent à suffisance et les rassurent sur sa volonté de remettre le pays sur les rails.

Le bateau sous le leadership d’IBK a tangué mais n’a pas chaviré. Celui que les Maliens placé aux affaires le 4 septembre 2013, a tenu bon jusque-là. Du moins, c’est ce que des citoyens témoignent. Pour eux, le Mali post crise a fait du progrès à bien d’égards. Un tour dans le district de Bamako, vous vous rendez compte de l’estime des Maliens à l’endroit de leur Président.

Ousmane Traoré, notable à Yirimadio, un quartier de la Commune VI témoigne : «Le Mali est en train de sortir de l’ornière grâce à la combativité d’IBK. Dès sa prise de fonctions, il s’est attelé à redorer le blason du pays terni par la crise sécuritaire de 2012. Il y est parvenu; car, le Mali a pris un nouvel envol à partir du 4 septembre 2013 et cela sur tous les plans (santé, éducation, social, diplomatie, sports, commerce,…). Les Maliens sont parvenus à s’affirmer comme une grande Nation. C’est pourquoi je salue la Gouvernance d’IBK».

Korotoumou Touré, femme leader est d’avis que la gent féminine a pris sa place d’antan sous le règne d’IBK. «Non seulement il a donné à la femme malienne sa place d’antan, mais il a amélioré nos conditions de vie et de travail. En témoigne le vote de la loi de parité de 30% genre dans les postes administratifs et électifs. Loi qui a permis de revoir à la hausse le nombre de conseillères lors des communales du 20 novembre 2016. L’accord des 15% des terres aménagées aux femmes s’ajoute à ces acquis».

Cet agent des forces de sécurité témoigne sous couvert de l’anonymat : «Jamais les forces armées et de sécurité n’ont été aussi valorisées au Mali que sous le Régime d’IBK. Il a mis les Hommes dans des conditions afin qu’elles (ndlr: les forces armées et de sécurité) puissent faire mieux face à leur mission régalienne. La mise en place de la loi de Programmation Militaire et la loi de Programmation sur la Sécurité sont des initiatives à l’actif du Régime d’IBK. A ce rythme, le Mali est en train de devenir une nation très expérimentée en matière de défense et de sécurité».

Ce sont là quelques témoignages clairs du soutien du Peuple malien au Régime d’IBK. Ces faits marquants balisent le terrain à IBK, probable candidat à sa propre succession en 2018. Des témoignages qui font peur aux adversaires d’IBK qui voient leurs marges de manœuvre se réduire comme une peau de chagrin. Ce qui fait qu’ils sont en manque d’arguments face à la force de frappe du Président sortant.

Ambaba de Dissongo

