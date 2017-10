Alors que les rumeurs enflent autant sur les réseaux sociaux que dans les grins, Mohamed Youssouf Bathily dit Rasbath a tenu hier à lever toute équivoque sur ses intentions politiques . « Je ne suis candidat à rien, encore moins à l’élection présidentielle de l’année prochaine », nous a confié le très célèbre activiste malien. Pour lui, « son combat est avant tout celui de la sensibilisation des populations pour qu’elles prennent de leurs responsabilités et de leurs pouvoirs dans le changement du Mali ».

Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes font état d’une candidature probable de Mohamed Youssouf Bathily dit Rasbath à l’élection présidentielle de l’année prochaine. Ce sont surtout ses soutiens en Europe qui veulent que le célèbre activiste malien soit leur porte drapeau dans ce scrutin. D’ailleurs, ils ont commencé une mobilisation des fonds et on parle de près de 200 millions déjà réunis. Interrogé sur ces intentions, Rasbath nous a rappelé qu’il « ne peut pas empêcher ses partisans de penser qu’il sera un bon candidat et surtout de réclamer sa candidature d’autant plus qu’il reste un citoyen jouissant de tous ses droits ».

Mohamed Youssouf Bathily dit Rasbath a tenu hier à lever toute équivoque sur ses intentions politiques. « Je ne suis candidat à rien, encore moins à l’élection présidentielle de l’année prochaine », nous a confié le très célèbre activiste malien. Pour lui, « son combat est avant tout celui de la sensibilisation des populations pour qu’elles prennent conscience de leurs responsabilités et de leurs pouvoirs dans le changement du Mali ».

Pour ce faire, après Kayes, Ségou et Mopti, il continuera à parcourir le pays pour appeler les Maliennes et les Maliens à s’inscrire pour pouvoir faire valoir leurs choix lors des élections générales de l’année prochaine. Il prévoit également une tournée dans les pays africains qui consacrent de fortes communautés maliennes comme la Cote d’ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon et les deux Congo ». Il ira aussi et enfin voir les Maliens résidents aux Etats-Unis d’Amérique.

MD