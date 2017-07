Cette commémoration a été marquée par une session d’information sur les innovations majeures de la révision constitutionnelle dont le président IBK, le père fondateur et la référence politique, historique, morale et idéologique du projet RPM est l’initiateur

Le Rassemblement pour le Mali, parti au pouvoir depuis septembre, créé le 30 juin 2001, a soufflé le vendredi 30 juin 2017 à son siège les bougies de ses 16 années d’existence. L’occasion pour le BN/UF d’organiser une cérémonie grandiose promettant de doubler les efforts des femmes pour le soutien au Président de la République à relever les nombreux défis de l’heure. Pour la circonstance, on notait la présence des membres du BPN dont le président, Dr Bocari Tréta et plusieurs militants et militantes du parti. Comme dans les années 2001, date de sa création, les femmes ont pris une part active à cette commémoration. Les responsables du parti au pouvoir ont profité de ce jour pour faire un diagnostic de l’actualité brulante. C’est ainsi que cette commémoration a été marquée par une session d’information sur les innovations majeures de la révision constitutionnelle dont le Président IBK, le père fondateur et la référence politique, historique, morale et idéologique du projet RPM est l’initiateur.

Pour la présidente du BN/UF RPM, Mme Diawara Aïssata Lady Touré, cette commémoration consacre 16 années de travail laborieux. Selon elle, c’est un honneur pour un jeune parti comme le RPM d’accéder au pouvoir. Elle s’est félicitée des résultats jusque-là atteints par le Chef de l’Etat qui a hérité un Etat presque inexistant. « Les femmes du RPM seront plus que jamais mobilisées derrière le parti et le président de la République », a-t-elle renchéri, avant d’adresser un appel à l’endroit des femmes de rester sereines par rapport à la révision constitutionnelle et de ne pas céder à la diversion, car selon elle, l’heure n’est pas à la reculade mais à l’avancement.

DK