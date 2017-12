Auteur de deux morceaux pour la campagne du président Ibrahim Boubacar Keita en 2013, l’ex sociétaire Super Biton Modibo Diarra dit Bebel n’a pas toujours reçu la somme convenue pour son travail qui s’élève à plus de 800 mille F CFA. Après plusieurs tentatives avec la section RPM de Ségou, M. Diarra a décidé de saisir le président du bureau exécutif du parti, Bokari Tréta.

En 2013, l’ex sociétaire Super Biton Modibo Diarra dit Bebel avait été contacté par Mankan Camara afin de composer deux morceau pour la campagne du président Ibrahim Boubacar Keita. Le premier a été court, comme un flash et l’autre d’une durée long avec le nom de « Faso Diamou Kun ». Il avait aussi sollicité pour faire une proposition de l’hymne pour le parti. L’ex sociétaire Super Biton Modibo Diarra dit Bebel a fait le travail et l’enregistrement à ses frais. Il a été apprécié et l’hymne a même été adopté par le parti et les deux morceaux peuvent servir encore les campagnes de 2018 si nécessaire. Malheureusement, Makan Camara qui était l’intermédiaire est décédé avant de s’acquitter la somme convenue.

Joint au téléphone, Modibo Diarra dit Bebel a confirmé les faits, ajoutant qu’il était convenu que les deux morceaux de campagnes reveindraient à 250 000 F CFA et l’hymne à 600 000 F CFA. « L’hymne est adopté par le parti et à ce jour je n’ai pas reçu un centime. J’ai procédé par plusieurs étapes auprès de la section RPM de Ségou sans succès. Après cette lettre, un certain Kane m’a appelé pour me rassurer, mais pour l’heure rien n’est tombé… », explique-t-il.

Andre Traoré

Commentaires via Facebook :