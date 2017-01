A la suite des événements tragiques survenus au camp du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) à Gao, le gouvernement de la République du Mali a suivi avec un grand intérêt le rassemblement unitaire en soutien à nos Forces de Défense et de Sécurité et contre le terrorisme organisé le samedi 21 janvier 2017 à Bamako par les partis de la Majorité et de l’Opposition.

Le gouvernement de la République du Mali salue cet élan de patriotisme et d’unité de l’ensemble de la classe politique face à la barbarie à laquelle notre pays est confronté.

Ce grand rassemblement est la preuve que les Maliennes et Maliens, dans leur diversité et face à l’adversité, savent s’unir et se mobiliser autour des idéaux de paix, de solidarité et de cohésion, véritables remparts contre le terrorisme.

Le gouvernement de la République du Mali prend acte des messages d’unité, de soutien et d’action émis lors de ce rassemblement unitaire.

Le gouvernement de la République du Mali encourage l’ensemble des forces vives de la nation à rester mobilisées aux cotés des Forces de Défense et de Sécurité du Mali dans leur lutte implacable contre le terrorisme.

Enfin, Le gouvernement de la République du Mali renouvelle ses condoléances attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.