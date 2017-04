S’il y a des blocages au niveau de la confection des cartes biométriques, je ne suis pas au courant. Nous savons quand même que les cartes biométriques sont sécurisées et permettront de réaliser des élections transparentes. S’il y a des blocages, le gouvernement doit voir avec ses partenaires pour débloquer la situation.

Dr Oumar Mariko président de SADI

« J‘enverrais un membre du parti chez Cissé Technologies pour s’imprégner de l’affaire »

Notre priorité c’est les cartes Nina, je ne suis pas au courant pour les cartes biométriques. J‘enverrais un membre du parti chez Cissé Technologies pour s’imprégner de l’affaire, avant de nous prononcer la dessus. Notre priorité reste les cartes Nina

Djiguiba Kéita dit PPR

« Il est vraiment inadmissible que nos autorités bloquent la sécurisation des documents d’identification nationale fiable »

Hélas ! Ce ne serait pas une première si l’option de ce blocage était avérée. En effet, nous avons vu que dans l’histoire des tracteurs, pour faire passer celui qui était leur candidat, les pouvoirs publics ont violé la loi qu’eux-mêmes avaient édictée. Mais ici, apparemment ce ne serait pas seulement une affaire de gros sous, mais de volonté de « tripatouiller » : tout ce qui est transparent est suspect aux yeux des gouvernants. Il est vraiment inadmissible que nos autorités bloquent la cadence de la création d’emplois pour les jeunes et la sécurisation du document d’identification nationale fiable ou la carte d’identité nationale biométrique multifonctionnelle. Or, au vu des éléments que votre journal a publiés, il apparait nettement que la société Cissé Technologie s’est donné les moyens adéquats pour se faire attribuer un grand marché : elle s’est alliée à une entreprise dont la notoriété a dépassé les frontières de la France : l’Imprimerie Nationale de France. De par l’histoire, nous savons que des bulletins de vote aux billets de banque, en passant par des gadgets de haut standing, la fiabilité de l’Imprimerie Nationale de France est parmi les meilleures. Quand on sait en plus l’emprise qu’a la France sur le Mali aujourd’hui, on ne peut s’empêcher de s’étonner de l’acharnement du pouvoir à bloquer ce marché.

Les conséquences de l’obstruction administrative dans le dossier de la carte CEDEAO sont multiples, on peut citer, entre autres : l’aggravation de la conjoncture économique et financière des familles des jeunes dont les dossiers sont en attente d’être retenus ; la détérioration d’un climat social déjà très lourd avec les multiples grèves en cours dans le pays, or, la suite de cela n’est maitrisable par personne.

L’attitude politique conséquente à adopter, c’est le combat collectif sans relâche que l’opposition doit mener frontalement pour l’introduction de la biométrie en vue des élections générales crédibles et transparentes. C’est aussi d’explorer la possibilité d’entreprendre une investigation politique sans complaisance – comme l’a fait le Parena dans les sombres affaires des tracteurs et de l’engrais frelaté- des marchés publics attribués aux opérateurs économiques et sociétés écrans des différents secteurs.

Honorable Kalilou Ouattara, député à l’Assemblée nationale, membre de l’Adp Maliba

‘’ Cette manœuvre est faite à dessein ’’

J’ai déjà lu un article sur ce dossier. Mais qui est derrière ce blocage ? Cette manœuvre est faite à dessein. Les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Malheureusement, nous sommes impuissants, sinon, si nous sortons dans la rue, ça va finir. La classe politique a les mains liées. Tout le monde est corrompu. Les partis politiques sont devenus un lieu de dépouillement de la population. Il faut balayer le système, c’est tout.

