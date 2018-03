Le président de la Fédération des Sections RPM de la région de Sikasso, Dr Nango Dembélé, non moins ministre de l’Agriculture a rencontré les sous-sections RPM des villages de Daban et Blembala, situés dans la commune rurale Dogo, cercle de Bougouni. C’était le mardi dernier après la cérémonie de remise des aménagements hydro-agricoles aux femmes desdits villages.

Au cours des échanges, les militants du parti RPM des villages de la commune rurale de Dogo ont expliqué à l’hôte du jour que le parti se porte bien dans ladite localité. Ils ont réaffirmé leur soutien sans faille au président de la République, Ibrahim Boubacar Keita et ont promis de mouiller le maillot pour le faire réélire dès le premier tour lors des élections présidentielle à venir.

Après avoir remercié la population de la commune de Dogo à travers les villages de Daban et de Blembala pour leur soutien au président IBK, le secrétaire général de la section RPM du cercle Yorosso, Dr Nango Dembélé, a encouragé la jeunesse desdites localités à se mobiliser pour sa réélection. Il a aussi expliqué les raisons du choix du président IBK. Selon lui, il demeure toujours le ‘’Kankélétigui’’ et l’homme politique le plus sérieux qu’il n’a jamais vu en République du Mali.

Il faut noter que la commune rurale de Dogo, située dans le cercle de Bougouni (région de Sikasso), est l’une des plus grandes communes rurales du Mali, composée de 50 villages et de plus de 115 hameaux avec plus de 200.000 électeurs.

Adama DAO

