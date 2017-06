La cohésion précaire qui a prévalu au sein de la mouvance présidentielle n’a pas résisté à la révision constitutionnelle.

 Pour le vote en faveur du oui du référendum du 9 juillet prochain, plusieurs partis politiques de la majorité présidentielle commencent à s’afficher contre et certains donnent même l’impression de prendre leurs distances.

L’ancien ministre d’IBK, ex-candidat de l’Adéma/PASJ et membre de la mouvance présidentielle, Dramane Dembélé, est du lot des mécontents. Sur sa page Facebook, il a affiché son opinion sur ce qui est en train de se jouer.

“Je prĂ©fère le Mali Ă mon parti AdĂ©ma/PASJ a fortiori un clan”. Et pour rajouter Ă sa colère, M. DembĂ©lĂ© s’interroge. “J’ai appelĂ© Ă voter IBK pour Ă©viter une crise post-Ă©lectorale, pour la stabilitĂ© du pays. Cela est un fait mĂŞme si les esprits fertiles veulent me denier cette prise de position courageuse et patriotique pour le Mali. Pour moi le Mali est au-dessus de notre modeste personne. On change de rĂ©gime semi-prĂ©sidentiel en rĂ©gime prĂ©sidentiel je m’interroge est-ce une nouvelle Constitution ou une modification de Constitution ? S’il vous plait Ă©clairer mon ignorance !!!”.

Une telle position va à l’encontre de celle que défend son parti, un membre influent de la mouvance présidentielle dont les députés ont voté en faveur de la révision constitutionnelle. Dans ce débat, c’est la ligne de conduite du parti de l’ancien Premier ministre d’IBK, Moussa Mara qui reste confuse.

Bien que, pour la rĂ©vision, son communiquĂ© du 15 juin 2017 laisse apparaitre un autre son de cloche. Pis, Moussa Mara charge les forces de sĂ©curitĂ© : “Le parti YĂ©lĂ©ma, (le Changement) exprime sa profonde inquiĂ©tude face Ă la situation qui prĂ©vaut en cette pĂ©riode de veille de la campagne rĂ©fĂ©rendaire. A ce titre, il constate avec regret que les rassemblements et autres manifestations qui relèvent de la libertĂ© d’expression sont empĂŞchĂ©s par les forces de l’ordre. A cela est venu s’ajouter ce mardi 13 juin une restriction d’accès aux rĂ©seaux sociaux. Ces entraves sont regrettables et portent un coup Ă la dĂ©mocratie malienne”.

Plus loin, le parti YĂ©lĂ©ma “demande aux autoritĂ©s maliennes d’œuvrer Ă garantir la libertĂ© d’expression de nos compatriotes et de permettre Ă tous les citoyens ainsi qu’à tous les groupes socio-politiques de mener campagne dans le cadre du rĂ©fĂ©rendum, quelles que soient leurs opinions et leurs positions”.

Levée de boucliers

Dans le débat pour un soutien à IBK, la déclaration du comité exécutif de la Codem d’hier 15 juin 2017, signée par le secrétaire administratif, Allaye Guindo, fait polémique. Et l’on se demande qu’est-ce qui explique la brusque levée de boucliers du parti du ministre des Sports.

“Le bureau exĂ©cutif du parti Convergence pour le dĂ©veloppement du Mali (Codem) a tenu une rĂ©union extraordinaire le mercredi 14 juin 2017 Ă son siège, Ă l’effet d’examiner des propos attribuĂ©s au parti par voie de presse. Ces propos, en substance, affirmaient que le bureau national de la Codem a dĂ©cidĂ© de soutenir le prĂ©sident de la RĂ©publique, son Excellence Ibrahim Boubacar KĂ©ita au-delĂ de 2018”.

Ici, le pari de la Quenouille ne donne pas de précisions sur l’auteur des propos qu’il juge contraires à son mot d’ordre. La déclaration précise également que le CE à l’issue de cette rencontre réaffirme la résolution du 2e congrès ordinaire tenu les 13 et 14 mai 2017 à Bamako.

“Ladite rĂ©solution affirmait clairement que la position du parti Codem sur les Ă©lections de 2018 sera dĂ©finie par la confĂ©rence nationale extraordinaire convoquĂ©e Ă cet effet. Avant la tenue de cette instance, toute dĂ©claration contraire Ă la rĂ©solution du congrès n’engage que leurs auteurs. Toutefois, la Codem reste engagĂ©e Ă respecter son contrat de mandature et continue Ă Ĺ“uvrer avec loyautĂ© au sein de la majoritĂ© prĂ©sidentielle”, souligne le parti Codem.

Le moins que l’on puisse constater, c’est que cette déclaration est rendue publique, le lendemain de la conférence de presse tenue par un député du parti, Hadi Niangado. Ce dernier a laissé entendre le soutien indéfectible de la Codem aux actions du chef de l’Etat.

La fronde qui a commencé à gagner les rangs de la mouvance présidentielle fait penser au départ des partis ADP/Maliba et Sadi. Deux partis qui avaient soutenu durant trois ans le président de la République.

Alpha Mahamane Cissé