Les membres du Bureau politique national (BPN) du parti de l’IndĂ©pendance, de la DĂ©mocratie et de la SolidaritĂ© (PIDS) ont dĂ©cidĂ© de monter au front contre le projet de rĂ©vision constitutionnelle. Les hĂ©ritiers de Feu Modibo KeĂŻta entendent user, seuls ou avec camarades des partis de l’opposition, de toutes les voies de droit pour empĂŞcher la tenue de rĂ©fĂ©rendum du 09 juillet et, Ă dĂ©faut, pour y faire triompher le NON. DĂ©jĂ , dans une dĂ©claration parvenue Ă notre RĂ©daction, la direction du PIDS appelle ses militants et sympathisants Ă prendre part, dans le respect de la lĂ©galitĂ©, Ă toutes actions et initiatives qui seront engagĂ©es pour faire Ă©chec Ă cette rĂ©vision constitutionnelle du rĂ©gime IBK. Voici l’intĂ©gralitĂ© de la dĂ©claration.

Parti de l’IndĂ©pendance, de la DĂ©mocratie et de la SolidaritĂ© (P.I.D.S)

DÉCLARATION SUR LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

Le Bureau politique national du Parti de l’indĂ©pendance, de la dĂ©mocratie et de la solidaritĂ© (P.I.D.S.) rĂ©uni le 10 juin 2017 sous la prĂ©sidence de Daba DIAWARA, son prĂ©sident, après une analyse approfondie des documents relatifs au rĂ©fĂ©rendum prĂ©vu pour le 9 juillet 2017, a adoptĂ© la prĂ©sente dĂ©claration.

Le B.P.N. du P.I.D.S a constatĂ© que la loi n° 2017-31/ AN RM du 2 juin 2017 portant rĂ©vision de la Constitution du 25 fĂ©vrier 1992 n’a pas retenu les articles 92, 95 et 98 du projet de loi prĂ©sentĂ© par le gouvernement. Pour lui, le rejet de ces articles consacrĂ©s aux collectivitĂ© territoriales, traduit la volontĂ© de la ReprĂ©sentation nationale de marquer clairement son refus d’entĂ©riner l’option de la partition du Mali, de la mise en cause de son indivisibilitĂ© et de sa forme unitaire et de la renonciation Ă l’exercice plein et entier de sa souverainetĂ© sur son territoire national prise par le prĂ©sident de la RĂ©publique et son gouvernement dans l’Accord issus du processus d’Alger. Tout en se fĂ©licitant de ce rejet, le B.P.N. du P.I.D.S a dĂ©cidĂ© d’appeler ses militants et sympathisants Ă prendre part, dans le respect de la lĂ©galitĂ©, Ă toutes actions et initiatives qui seront engagĂ©es pour faire Ă©chec Ă la rĂ©vision constitutionnelle du rĂ©gime I.B.K; Ă VOTER NON, le 9 juillet 2017. Le P.I.D.S dit NON Ă la loi n° 2017-311AN RM du 2 juin 2017 parce qu’elle s’inscrit dans une procĂ©dure de rĂ©vision constitutionnelle engagĂ©e et poursuivie en violation de l’article 118 de la Constitution.

4.1. Pour le P.I.D.S, il est vĂ©ritablement portĂ© atteinte Ă l’intĂ©gritĂ© du territoire national et l’avis de la Cour constitutionnelle qui fait Ă©tat d’une insĂ©curitĂ© rĂ©siduelle est d’une vacuitĂ© innommable.

4.2. Le Code pĂ©nal, dans ses articles 47 et suivants, fait de l’emploi illĂ©gal de la force armĂ©e, de la dĂ©vastation et du pillage public des crimes constitutifs notamment de l’atteinte Ă l’intĂ©gritĂ© du territoire national.

4.3. Il est patent qu’aujourd’hui, existent et se maintiennent sur une très grande partie du territoire du Mali, des groupes qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir lĂ©gal, ont levĂ© des troupes armĂ©s, engagĂ© ou enrĂ´lĂ© des soldats et leur ont fourni des armes et munitions aux fins de conduire Ă la sĂ©cession d’une partie du territoire de la RĂ©publique, continuent Ă inciter Ă la guerre civile en poussant les citoyens Ă s’armer les uns contre les autres, portent la dĂ©vastation, le massacre et le pillage dans plusieurs rĂ©gions, villes, communes et villages du Mali.

4.4. Donc, loin de connaĂ®tre une insĂ©curitĂ© rĂ©siduelle, le Mali est bien victime d’une atteinte Ă l’intĂ©gritĂ© de son territoire.

4.5. Une rĂ©vision constitutionnelle engagĂ©e dans ce contexte est faite en violation de la Constitution, tout comme l’a Ă©tĂ© la conclusion de l’Accord issu du processus d’Alger.

Le P.I.D.S dit NON à la révision constitutionnelle parce que le texte publié est inapproprié en la forme pour servir pour une révision de la Constitution.

5.1.C’est le texte des amendements portĂ©s au projet gouvernemental par la Commission des lois de l’AssemblĂ©e nationale qui est soumis Ă rĂ©fĂ©rendum, alors mĂŞme qu’il fallait, avant, en expurger toutes les dispositions qui ne sont pas modifiĂ©es ainsi que toutes les mentions superfĂ©tatoires comme, par exemple « Les articles 6 Ă 29 du projet de loi portant rĂ©vision de la Constitution deviennent respectivement le articles 30 Ă 53 » pour lui donner la forme qui sied Ă une loi de rĂ©vision constitutionnelle.

5.2. Seul ce texte «nettoyé» aurait dĂ» ĂŞtre annexĂ© au dĂ©cret de convocation du collège Ă©lectoral parce que le texte annexĂ© audit dĂ©cret est celui sur lequel le Peuple est appelĂ© Ă se prononcer et c’est lui seul qui, adoptĂ©, peut ĂŞtre promulguĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique.

5.3. Cela va tellement sans dire que mĂŞme la Cour constitutionnelle a Ă©tĂ© obligĂ©e de le signaler dans son avis n? 2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017 relatif Ă la loi n02017-31/AN RM du 2 juin 2017 portant rĂ©vision de la Constitution du 25 fĂ©vrier 1992 en ces termes: « La prĂ©sente loi portant rĂ©vision de la Constitution devrait renvoyer plutĂ´t aux articles rĂ©visĂ©s de la Constitution du 25 fĂ©vrier 1992 qu’aux amendements portĂ©s par la Commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de l’AssemblĂ©e nationale».

5.4. Cet avis renvoyait ainsi le Premier ministre Ă faire demander par le prĂ©sident de la RĂ©publique une seconde lecture du projet de loi pour qu’il lui soit donnĂ© la forme convenable avant sa publication comme annexe du dĂ©cret de convocation du collège Ă©lectoral.

5.5. Cela n’ayant pas Ă©tĂ© fait, c’est le texte inappropriĂ© qui est soumis au rĂ©fĂ©rendum alors mĂŞme que la Cour constitutionnelle a dit qu’il ne pouvait l’ĂŞtre.

5.6. La procédure de publication est donc à reprendre. À défaut, le référendum du 9 juillet est juridiquement incorrect, le texte sur lequel il porte étant inapproprié.

Le P.I.D.S dit NON Ă la loi du 2 juin 2017 portant rĂ©vision constitutionnelle en tant que son article 36 permet Ă un prĂ©sident de la RĂ©publique de rester en fonction après l’expiration de son mandat comme c’est le cas actuellement en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.

6.1. Le projet prĂ©voit que l’Ă©lection du prĂ©sident de la RĂ©publique peut ĂŞtre reportĂ©e Ă une date postĂ©rieure Ă l’expiration de ses pouvoirs pour cas de force majeure constatĂ© par la Cour constitutionnelle saisie par le chef du gouvernement.

6.2. Cette innovation capitale Ă©tant inscrite Ă l’article 36 consacrĂ© principalement Ă la gestion de la vacance de la prĂ©sidence de la RĂ©publique et Ă l’empĂŞchement absolu et dĂ©finitif du prĂ©sident de la RĂ©publique, cela peut faire croire que la prolongation du mandat ainsi ouverte ne concerne que le cas de l’intĂ©rim, comme on l’a vu après le coup d’État du 22 mars 2012.

6.3. Mais, une lecture attentive de l’alinĂ©a 6 dudit article 36 rĂ©vèle que l’innovation concerne aussi un prĂ©sident en exercice. En effet cet alinĂ©a est ainsi libellĂ©: «Si l’application des dispositions du prĂ©sent article a eu pour effet de reporter Ă une date postĂ©rieure Ă l’expiration des pouvoirs du PrĂ©sident en exercice, celui-ci ou son intĂ©rimaire dans les cas prĂ©vus aux aliĂ©na 1 et 2 demeure en fonction jusqu’Ă l’investiture de son successeur» laquelle est tributaire d’une Ă©lection qui peut toujours ĂŞtre diffĂ©rĂ©e « pour cas de force majeure ».

Le P.I.D.S dit NON Ă la loi constitutionnelle du 2 juin 2017 en tant qu’elle exonère le prĂ©sident de la RĂ©publique Ă©lu de jurer de «garantir l’indĂ©pendance de la patrie et l’intĂ©gritĂ© du territoire national» alors mĂŞme qu’elle fait de la violation du serment un cas constitutif de la haute trahison.

7.1. Dans son avis du 06 juin 2017, la Cour constitutionnelle en fait ainsi le constat: « L’article 37 occulte dans la formulation du serment du prĂ©sident de la RĂ©publique, la garantie de l’indĂ©pendance de la patrie et l’intĂ©gritĂ© du territoire national, deux prĂ©ceptes qui focalisent l’attention de toute la Nation en ce moment ».

7.2. Au lieu d’une omission, ne faut-il pas voir dans la nouvelle formule du serment du prĂ©sident de la RĂ©publique une avancĂ©e dans la politique d’abandon et de dĂ©mission nationale dont les prĂ©misses sont dans l’Accord pour la paix issu du processus d’Alger?

Le P.I.D.S dit NON Ă une loi de rĂ©vision constitutionnelle qui exonère les membres du gouvernement des interdictions posĂ©es Ă l’article 57 de l’actuelle constitution devant contribuer Ă la moralisation de la vie publique.

8.1. La loi n? 2017-31/AN RM du 2 juin 2017 portant révision constitutionnelle ne retient pas :

– l’obligation de dĂ©claration des biens faite aux membres du gouvernement;

– l’interdiction de pouvoir, par eux-mĂŞmes ou par autrui, rien acheter et ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État, sans autorisation prĂ©alable de la Cour des

– l’interdiction de prendre part, ni par eux-mĂŞmes ni par autrui, aux marchĂ©s publics et privĂ©s pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises au contrĂ´le de celui-ci.

8.2. Il est vrai que la loi portant prĂ©vention et rĂ©pression de l’enrichissement illicite retient l’obligation de dĂ©claration des biens pour les membres du gouvernement. Mais en poser le principe dans la Constitution Ă©tait le signal fort d’un engagement politique qu’il Ă©tait bon de garder.

Le P.I.D.S dit NON Ă une loi constitutionnelle qui institue un SĂ©nat dont le tiers est

nommĂ© et dont la participation Ă l’activitĂ© lĂ©gislative du Parlement est rĂ©duite Ă la

portion congrue.

9.1. Suivant l’article 61 de la loi constitutionnelle, le tiers des sĂ©nateurs est dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique. Or, les sĂ©nateurs sont membres du Congrès qui peut rĂ©viser la Constitution sans recours au rĂ©fĂ©rendum. Parce que notre gestion patrimoniale du pouvoir fait qu’ils seront certainement des affidĂ©s du chef de l’État, le risque de tripatouillage de la Constitution en sera grandement facilitĂ©.

9.2. L’article 71 fixe le domaine lĂ©gislatif et l’article 73, la partie des matières du domaine lĂ©gislatif sur laquelle interviennent les deux chambres du Parlement. Ă€ l’analyse, il apparaĂ®t que le SĂ©nat intervient obligatoirement sur moins du tiers des dites matières alors mĂŞme que le nombre et la durĂ©e de ses sessions ordinaires sont identiques’ Ă ceux de l’AssemblĂ©e nationale. Quand on y ajoute la restriction du droit de contrĂ´le de l’action gouvernementale imposĂ©e au SĂ©nat, la pertinence de son institution en pâtit considĂ©rablement.

Le P.I.D.S dit NON Ă une loi de rĂ©vision constitutionnelle qui crĂ©e la confusion par rapport au respect de l’autoritĂ© de chose jugĂ©e des dĂ©cisions de la Cour constitutionnelle.

10.1. L’autoritĂ© de la chose jugĂ©e des dĂ©cisions de la Cour constitutionnelle s’impose aux autoritĂ©s juridictionnelles, tant judiciaires qu’administratives, parce que la Constitution en dĂ©cide ainsi en son article 94 qui dispose que « « Les dĂ©cisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, Ă toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles et Ă toutes les personnes physiques et morales».

1 0.2. Si cette disposition constitue l’article 101 de la loi de rĂ©vision constitutionnelle, son article 115 crĂ©e un doute sur la portĂ©e de cette règle en tant qu’il dispose que « Les arrĂŞts de la Cour suprĂŞme s’imposent aux pouvoirs publics, Ă toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles et Ă toutes les personnes physiques et morales».

10.3. Cette situation est une incongruité juridique qui ne doit pas trouver place dans un texte de cette importance.

Le P.I.D.S dit NON à une loi de révision constitutionnelle qui crée la confusion sur le mode de nomination des membres de la Cour suprême.

Il.1. Suivant l’article 47 de la loi, « Les membres de la Cour suprĂŞme et ceux de la Cour des Comptes sont nommĂ©s par dĂ©cret pris en Conseil des ministres» alors qu’il est dit Ă l’article 119 que « Les membres du siège de la Cour suprĂŞme sont nommĂ©s par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du prĂ©sident de la Cour suprĂŞme. Les membres du parquet de la Cour suprĂŞme sont nommĂ©s par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du ministre en charge de la Justice. »

11.2. La Cour constitutionnelle souligne cette incongruitĂ© juridique dans son avis et souhaite que le texte soit corrigĂ© pour que l’article 47 ne concerne que les membres de la Cour des Comptes. Ce qui renvoie Ă une relecture de la loi du 02 juin, donc Ă la reprise de la procĂ©dure.

Le P.I.D.S dit NON à une loi de révision constitutionnelle qui ne range pas parmi les dispositions dont la révision ne peut se faire sans référendum, celles du titre XIII consacré aux collectivités territoriales.

12.1. Il s’agit aujourd’hui d’une matière aussi, sinon plus sensible, que la durĂ©e ou le nombre de mandats du prĂ©sident de la RĂ©publique, des dĂ©putĂ©s et des sĂ©nateurs qui bĂ©nĂ©ficient pourtant de cette protection particulière.

12.2. Cette assertion est d’une importance capitale quand on se rappelle les risques auxquels exposaient l’indivisibilitĂ© du Mali, sa forme d’État unitaire, le maintien de l’intĂ©gritĂ© de son territoire et de l’unitĂ© nationale, les articles 92, 95 et 98 du projet de loi prĂ©sentĂ© Ă l’AssemblĂ©e nationale.

Le P.I.D.S dit NON à une loi de révision qui veut faire renaître les chefferies traditionnelles et coutumières.

13.1. En tout cas, il est lĂ©gitime de penser que c’est ce que prĂ©figure la mention Ă l’article 71 d’une loi fixant les règles relatives au statut des chefferies traditionnelles et coutumières.

13.2. Ă€ notre sens, rien ne justifie cette dĂ©marche dans la mesure oĂą personne ne peut sĂ©rieusement soutenir que la suppression des chefferies de canton par l’Union soudanaise RDA Ă la fin des annĂ©es 50 a fait plus de mal que de bien aux populations ou est une des causes de la crise que connaĂ®t le Mali.

Pour toutes ces raisons, le Parti de l’indĂ©pendance, de la dĂ©mocratie et de la solidaritĂ© (P.I.D .S) usera, seul ou avec les autres partis de l’opposition, de toutes les voies de droit pour empĂŞcher la tenue de rĂ©fĂ©rendum du 09 juillet et, Ă dĂ©faut, pour y faire triompher le NON.

Bamako, le 12 juin 2017

Pour le Bureau politique national,

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ralÂ

Ibrahima Sory Dembélé

