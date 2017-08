Le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité(RDS) a organisé une conférence de presse ce samedi 05 aout 2017 aux environs de 10h à la maison des Ainés de Bamako. L’objectif, informer les hommes de medias sur leur vision face aux enjeux du référendum de 2017, gage d’une sortie de crise pour notre pays «le Maliba».

En ce début du 21ème siècle, et face aux enjeux de la mondialisation une consultation s’impose au peuple malien en ce qui concerne la constitution.

Dans la déclaration liminaire, le secrétaire politique du RDS M. Hamadi Ould Mohamed Saloum, a souligné que les échecs de 2001 et de 2011 ne doivent pas être un frein pour entendre pacifiquement la voix du peuple : « Peuple du Mali qu’attendons-nous donc pour aller au référendum ! Tu es souverain, nul ne peut te prendre en otage ! Ce referendum est pour ton bien, pour ta sécurité, pour la paix et pour garantir l’intégrité de ton territoire. »

Il dira également que le RDS soutient haut et fort IBK et son Gouvernement pour le OUI à la tenue du référendum dans un bref délai : « Nous pensons que la révision constitutionnelle permettra à coup sûr d’honorer les engagements du Mali vis-à-vis de son peuple et de la communauté internationale en ce qui concerne la paix, la sécurité et le développement. »

Il ajoutera que c’est aussi un moyen pour notre pays de faire face à la question de terrorisme international et du narcotrafic qui ne laisse aucun pays indifférent.

En répondant aux questions des journalistes, le président du RDS, Pr Younouss Hamèye Dicko exclut toute raison motivant l’article 118 : « notre pays n’est pas occupé par les forces étrangères. C’est des mouvements nationaux qui ont occupé notre patrie, l’article 118 ne répond pas à la situation actuelle du Mali par rapport à l’atteinte de l’intégrité du territoire. »

Il a rappelé que les élections présidentielle et législative furent organisées dans notre pays et ce référendum peut bel et bien être organisé. La MINUSMA a donné l’assurance de sécuriser ce référendum. Il ajoutera qu’il n’y a aucune violation de loi dans ce projet de constitutionnel.

En définitive, le président du RDS demande aux Maliens de se mobiliser pour la tenue de ce référendum.

Djéneba Samaké