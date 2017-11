Selon des sources, à quelques encablures de la fin du dépôt des listes des partis politiques pour la régionale, le président de l’UDD, Tiéman Hubert Coulibaly, aurait invité ses camarades à plutôt rejoindre l’alliance Adéma-PASJ. Coup de tonnerre dans le Kénédougou. Cette décision a été très mal appréciée par les tisserands.

Après avoir donné sa parole d’honneur aux cadres du RPM de la région, pour une alliance aux élections régionales, Tiéman Hubert Coulibaly et son parti UDD ont fait un faux bond de dernière minute aux tisserands. Selon nos sources, à quelques encablures de la fin du dépôt des listes des partis politiques pour la régionale, le président de l’UDD, Tiéman Hubert Coulibaly, aurait invité ses camarades à rejoindre l’alliance Adéma-PASJ.

Cette nouvelle a été mal accueillie par les militants du RPM. Ce geste du locataire du ministère de l’Administration territoriale illustre la dégradation des relations entre le parti au pouvoir et ses alliés, à quelques mois de la présidentielle de 2018. Pour certains militants du RPM, cet acte est purement et simplement une trahison et prouve une fois de plus l’infidélité du président de l’UDD à IBK.

Pour rappel, Tiéman Hubert n’est pas en odeur de sainteté avec la mouvance présidentielle depuis son éviction du gouvernement de Modibo Kéita. La situation à Sikasso vient mettre de l’huile sur le feu car désormais la cohabitation sera difficile entre le président de l’UDD et les militants du RPM. Du coup, un possible départ de l’UDD de la CMP n’est pas à exclure.

Cependant, que Tiéman parte ou pas, le président de la République doit sérieusement discuter avec ses amis avant les élections présidentielles. Avec un tel élan, le risque d’une trahison de dernière minute au profit d’un autre candidat contre IBK même n’est pas à écarter.

Pour la fédération régionale RPM de Sikasso, le complot a été déjoué de justesse. Les cadres sont parvenus dans un temps limité à constituer une nouvelle liste qui a permis de vite combler le départ des candidats de l’UDD.

Mais, pour les militants du RPM, le président de l’UDD voulait purement et simplement piéger le RPM en tentant d’invalider leur liste commune à ces élections régionales.

