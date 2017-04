L’opposition pense que le nouveau gouvernement est conçu juste pour préparer les élections générales de 2018. Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition, a manifesté sa déception et déploré l’absence des groupes armés dans ce gouvernement.

“Pour moi, c’est une grande déception. Après la Conférence d’entente nationale, on s’attendait à un gouvernement qui allait être résolument engagé pour faire face aux défis. Le président a dit que tout le monde était dans le train, mais ce qu’on constate est que la CMA et la Plateforme sont descendues à la plus prochaine gare qu’elles ont trouvée. Le fait qu’elles ne soient pas dans le gouvernement est manifestement un échec. Aujourd’hui, le gouvernement apparaît comme un gouvernement qui se prépare aux élections générales de 2018. Tous les chefs des partis politiques alliés au RPM sont membres du gouvernement et à des postes importants pour que les élections soient préparées. Ce n’est pas un gouvernement qui fait face vraiment aux difficultés que nous connaissons aujourd’hui dans le pays. Comme je m’en doutais, comme je m’en inquiétais, le choix a été fait juste pour préparer l’élection présidentielle. Voilà ma lecture de ce gouvernement sans compter bien sûr la violation de la loi sur les femmes et le fait qu’il n’y a que 8 femmes sur les 36 membres du gouvernement”, a déploré Soumaïla Cissé.

M. D.