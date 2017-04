La majorité présidentielle estime que le nouveau gouvernement peut régler les défis sécuritaires et socio-économiques auxquels le pays fait face.Â

“Dieu merci pour cette fois-ci que le Premier ministre soit de la majorité présidentielle et dans le gouvernement il y a plusieurs membres de la majorité présidentielle et de la société civile. Nous pensons que c’est un gouvernement d’action. Depuis la nomination du Premier ministre, déjà des négociations ont commencé avec les syndicats, notamment la santé et les enseignants qui sont en grève.

Nous fondons un grand espoir sur ces hommes et femmes que le président de la République a choisis pour conduire la destinée du gouvernement. Nous félicitons les camarades et nous les exhortons à plus d’engagement pour la réussite de leur mission”, espère  Ousmane Kola Daou de la jeunesse RPM

M.D.

