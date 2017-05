Les sections de la jeunesse ADEMA-PASJ du District de Bamako ont tenu jeudi 25 mai dernier, leur 1ère conférence régionale. L’occasion a été opportune pour le Maire du District de Bamako, Adama Sangaré de les appeler à l’union sacrée.

Dès l’entame de son allocution, le maire du district a captivé l’attention et a imposé le silence dans la salle, par ces propos profonds et articulés. Il intervenait dans un forum de jeunes où l’on se préoccupait du Mali et de son devenir, des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

Une rencontre de promotion des jeunes à travers la formation, la recherche d’emploi et l’appui aux jeunes operateurs. Un cadre de dialogue, de défense, d’expression, d’intervention et de réflexion. Mais surtout de la promotion du parti ADEMA-PASJ.

Prenant la parole, d’un ton calme, il partit d’une anecdote dont la teneur est très profonde. Jugez plutôt !

« Travailler pour sa foi, pour soi, pour sa famille. Travailler pour son pays en se sentant concerné par ce qui s’y passe, en s’investissant à le rendre meilleur, en s’en préoccupant, en accomplissant son obligatoire devoir de génération. En justifiant, de cette façon, de son existence propre. Car il n’y a de vie que de travail. Pour ce faire, les défis à relever, au Mali, ne manquent pas : la sécurité au Nord, la sécurité et la souveraineté alimentaire, une école performante, une gestion moralisée de la cité, des élections propres et même une politique réfléchie des loisirs. Etudier, Travailler, pour Comprendre et Agir », a-t-il dit avec sérénité aux jeunes.

Oui, les jeunes dans la salle étaient subjugués, ils approuvaient et applaudissaient à tout rompre. Ils ont compris désormais le chemin qui devait être le leur pour parvenir à la renaissance de l’Afrique, à la Renaissance du Mali. C’était le week-end dernier à l’ex Babemba.

KANTAO Drissa