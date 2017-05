L’Alliance pour la solidarité au Mali/ Convergence des forces patriotiques (ASMA-CFP) a tenu le week-end dernier sa rentrée politique à Nièna, au Ganadougou. A cette occasion, le secrétaire général de la sous-section ASMA de Nièna, Adama Daou, non moins secrétaire chargé des mines et de l’industrie dans le Bureau national et ses hommes ont réalisé une grande mobilisation au siège du parti, non loin du marché hebdomadaire.

En effet, l’ensemble des dix communes du Ganadougou avaient répondu à l’appel du parti, présidé par le ministre secrétaire général de la présidence, Soumeylou Boubeye Maïga (SBM). Les militants étaient venus des communes de Dambela, de Miria (Doumanani), de Blendio, de Benkadi (Koungoba), de Nièna, de Zanièna, de Mininko, de N’Tjikouna, de Finkolo Ganadougou et de Tiankadi.

Selon le secrétaire général de la sous-section ASMA de Nièna, cette rencontre a été l’occasion de mesurer le degré d’implantation du parti dans le Ganadougou et de poser les balises de son encrage auprès des populations de cette localité qui ont la réputation d’hommes de parole. A en croire Adama Daou, le Ganadougou est un potentiel électoral que son veut conquérir dans la perspective des élections générales de 2018. Déjà, l’ASMA est implanté dans l’ensemble des dix communes et dispose des comités dans plusieurs villages. Adama Daou et ses camarades ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils ambitionnent de faire du Ganadougou un fief électoral pour le parti de SBM. C’est pourquoi, le secrétaire général de la sous-section de Nièna s’est réjoui de l’atmosphère festive qui a prévalu tout au long de cette rencontre. Selon lui, cela est le présage de l’engagement et la détermination des militants à donner un souffle nouveau à l’ASMA dans le Ganadougou.

YD