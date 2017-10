Le Parti, le Rassemblement Pour le Développement au Mali (RPDM) a effectué sa rentrée politique, ce samedi, 21 octobre 2017. C’était dans la salle Bakaïna, à Sogononko en commune VI du district de Bamako. Des milliers de militants, sympathisants et des partis amis ont répondu à l’invitation. Occasion pour le physicien de présenter aux Maliens les grands axes du «Mali nouveau » qu’il entend réaliser s’il est élu président de la République.

Pour prendre part à cette rencontre (importante) dans la vie de leur parti, les militantes, militants et sympathisants sont venus très nombreux des six communes du district de Bamako. Les secrétaires généraux de plusieurs sections de l’intérieur ont également effectué le déplacement.

C’est dans une salle pleine à craquer, que le président du RPDM, Cheick Modibo Diarra, a été accueilli par une foule de partisans qui scandaient sans arrêt son nom. Sourire aux lèves et les deux mains levées en signe de salutation à cette marée humaine de partisans, Dr Cheick Modibo Diarra échange quelques amabilités avec certains invités d’honneur, avant de regagner le présidium.

Ce sont les partis amis qui ont pris en tout premier lieu la parole pour saluer les efforts du RPDM et son président qui a toujours répondu là où le pays avait eu besoin de tous ses fils, comme l’a si opportunément rappelé le président de ADP Mali. L’honorable Amadou Thiam n’a pas manqué d’évoquer aussi la participation très remarquée de Dr Cheick Modibo Diarra, aux actions de la plateforme «An Tè, Abanna » pour dire Non à la révision de la constitution dans un tel contexte.

Mme Coulibaly, la présidente de la section RPDM de la Commune VI a ensuite fait une brillante intervention, qui présente le RPDM comme le parti de l’avenir au Mali et son président un espoir pour notre pays, en 2018. Plusieurs secrétaires généraux de sections de l’intérieur (Kayes, Sikasso..) ont également intervenu pour exprimer à Dr CMD le soutien de leurs localités.

C’est sous des applaudissements nourris, que le président du RPDM, habillé pour la circonstance d’un complet grand boubou aux couleurs bleu et blanc du parti, s’est adressé à ses partisans auxquels ils, dans une longue adresse en langue nationale, présenté les grands axes de son projet politique intitulé «Mali Kura» (le nouveau Mali). Ce nouveau Mali sera, selon lui, un Mali où sera combattue la famine (grâce à une politique agricole qui s’appuiera sur les aménagements hydro agricoles), un Mali où l’habita sera accessible au plus grand nombre et où chaque Malien aura accès à une bonne santé dans un environnement propre. Le Nouveau Mali, selon CMD, sera surtout un Mali où sera promu certaines valeurs : le travail bien fait, l’équité, la probité, une juste répartition du fruit de la croissance; Un Mali aussi où tous, jeunes et moins jeunes pourront s’instruire facilement. « Ce Mali sera un Mali où chacun sera libre de choisir la religion de son choix », promet Dr Cheick Modibo Diarra. Dans son projet, le président du parti RPDM, entend lutter contre la corruption, la délinquance financière en mettant également fin au bradage des deniers publics. Ce Mali, d’un type nouveau, sera, selon lui, ouvert à ses voisins et au monde tout entier. «Au lancement, nous avons souhaité faire du RPDM l’un des plus grands au Mali, aujourd’hui, il est devenu le parti qui a le plus de militants. Nous voulons aller au-delà, en faisant de notre parti le plus structuré où la démocratie est mieux respectée… », a ajouté Dr Cheik Modibo Diarra. Avant d’invité les militants et sympathisants à aller vers les autres Maliens pour les expliquer le RPDM et les valeurs qu’il incarne.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rentrée politique s’est déroulée sous de bons auspices, avec l’arrivée de nombreux militants qui viennent de regagner le RPDM avec armes et bagages.

