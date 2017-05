La rentrée politique du Rassemblement pour le Mali (RPM) à Dioïla (Région de Koulikoro) a eu lieu le dimanche 30 avril 2017 dans la salle de spectacle de Dioïla en présence de plusieurs personnalités dont le président du parti, Dr Bocary Tréta, le secrétaire général de la section RPM de Dioïla, l’honorable Mamadou Diarrassouba, non moins secrétaire à l’organisation du Bureau politique nationale (BPN), et premier questeur à l’Assemblée nationale du Mali, les députés et les maires du parti dans le cercle dont l’honorable Yiri Keïta, les représentants des femmes et des jeunes du parti, les membres des 23 sous sections du cercle, les militants et sympathisants du parti au pouvoir. Cette rentrée politique aura vu l’adhésion de 14 conseillers au parti Tisserand. Selon l’honorable Diarrassouba, le RPM a une très bonne santé dans le cercle. « Le RPM est la première force politique dans le cercle de Dioïla. Nous avons 154 conseillers, 14 maires, c’est extraordinaire. Le RPM est imbattable à Dioïla…», a-t-il dit.

C’est aux environs de 11 heures que les travaux ont véritablement commencé dans une salle pleine à craquer. Face à un public acquis à sa cause, l’honorable Mamadou Diarrassouba a salué les responsables du BPN d’avoir effectué le déplacement dans la capitale de Banico. Avant d’ajouter que Dioïla est le 5ème cercle du Mali avec 622 400 habitants, 357 villages. Au cours des travaux, un travail de contrôle a été minutieusement mené par le secrétaire général de la section RPM Dioïla, Mamadou Diarrassouba pour la transparence dans la gestion des fonds alloués aux sous sections par le BPN. En outre, il a expliqué la nouvelle loi électorale aux militants. « Le RPM est la première force politique dans le cercle de Dioïla. Nous avons 140 conseillers, 14 conseillers adhérents, soit 154 conseillers, 14 maires, c’est extraordinaire. Le parti a une très bonne santé dans le cercle. Nous sommes pour le progrès et la cohésion au sein du parti. Ensemble, 2018 sera une réalité pour le RPM. Avec 14 maires sur 23, il n’y a pas de doute pour la victoire lors des élections des conseillers de cercle. Je ne suis pas un dictateur mais ici je suis respecté», a-t-il dit. A sa suite, les responsables du BPN à l’image de Abdoulaye Coulibaly et Mme Macalou se sont réjouis de la forte mobilisation des militants de Dioïla. Abdoulaye Coulibaly, non moins questeur du Haut conseil des collectivités territoriales a mis l’accent sur l’accord de paix et la révision constitutionnelle. A l’en croire, bientôt une convention sera signée pour l’électrification des 108 communes de la région de Koulikoro. Le moment émouvant de la cérémonie a été la présentation des nouveaux adhérents par l’honorable Diarrassouba. Les adhérents, comme Mahamadou Konaté, Gnito Dembélé, Abdou Coulibaly, Alpha Nouhoum Camara ont tous fait savoir qu’ils sont venus dans la famille RPM pour travailler afin que le parti puisse remporter d’autres victoires. Lors des débats, la plupart des intervenants ont non seulement salué les actes posés par l’honorable Diarrassouba dans le cercle de Dioïla, mais aussi, ils ont évoqué le problème de route dans le cercle de Dioïla. Selon le président du Rpm, Dr Bocary Tréta, Dioïla occupe une place importante au sein du parti. Avant d’informer ses militants sur la création de la fédération et le comité central à l’issue du dernier congrès ordinaire du parti. Enfin, il s’est réjoui de l’adhésion des 14 conseillers au Rpm. Après les travaux, l’honorable Diarrassouba a souligné que la préoccupation majeure de la population de Dioïla est la construction de la route Bana-Nankola-Bèlèko-Kignan et celle de Dioïla-Massigui-Koualé. Pour cela, il a fondé son espoir sur le président IBK pour la réalisation de ces deux routes. S’agissant de la situation du pays, il a fait savoir que le premier ministre est venu au moment où le front social est en ébullition. « Le parti et la population doivent l’accompagner pour que dans un an, à l’heure du bilan, il a pu poser des actes positifs », a-t-il conclu. Cette activité fut également agrémentée par la prestation d’artistes.

Aguibou Sogodogo