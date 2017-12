Initialement prévues pour le 17 décembre 2017, le gouvernement a décidé de reporter les élections communales partielles, locales et régionales. Ce, afin de garantir l’inclusivité du scrutin. Cette décision est saluée par le Rassemblement pour le Mali, RPM.

Déterminé à mettre en œuvre la régionalisation poussée, le gouvernement du Mali avait décidé d’organiser les élections de conseillers de cercles et de régions. Mais, à la dernière minute, des problèmes techniques associés au faux bon des groupes armés l’a amené à reculer. Car, expliquent des sources gouvernementales, les conseillers de cercles et de régions doivent siéger au Haut conseil des collectivités. Si on organisait ces élections sans la participation des groupes armés au nord du Mali, on aurait contribué à la partition du pays. Il y aurait des élus au sud du pays au Haut conseil des collectivités d’une part et les autorités intérimaires d’autre part. Pour éviter cette cacophonie dans les institutions de la République, il était plus que nécessaire de renvoyer le scrutin afin d’organiser des élections inclusives, pour non seulement doter les conseils de cercles et de régions des élus légitimes, mais aussi de garantir l’unité nationale.

Si cette décision est dénoncée par la principale formation politique de l’opposition, l’Union pour la République et la démocratie, (URD), force est de reconnaître que tous les courants politiques ne sont pas dans cette logique. C’est le cas du Rassemblement pour le Mali (RPM).

Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, le RPM, parti au pouvoir, a salué la décision du report du scrutin à avril 2018.

«Suite au report des élections communales, locales et régionales couplées,

réuni en session extraordinaire, le lundi 27 novembre 2017 au siège du parti, le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali a examiné la décision du Conseil des ministres de reporter au mois d’avril 2018 les élections communales, locales et régionales couplées, initialement prévues le 17 décembre 2017.

Le BPN-RPM note que ce report est justifié par la volonté du gouvernement d’ouvrir un espace de dialogue afin d’apporter les réponses idoines aux préoccupations soulevées et d’aboutir à l’organisation d’élections inclusives souhaitées par tous les acteurs du processus.

Le Bureau politique national et tous les militants du Rassemblement pour le Mali (RPM) saluent cette décision du gouvernement qui participe de la recherche d’un large consensus national pour la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et conforte l’apaisement du climat politique et social», précise le communiqué. Partant, le Bureau politique national exhorte le gouvernement à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et sociaux afin de parvenir à un chronogramme consensuel tenable et à l’organisation d’élections inclusives.

Le BPN-RPM rassure le gouvernement de son soutien indéfectible. Avant d’inviter ses militants et sympathisants à rester mobilisés pour assurer la victoire au parti pour les échéances électorales à venir.

Oumar KONATE

La Preuve

