RFI revient ce jeudi 11 mai sur le quinquennat de François Hollande. L’occasion de revenir sur la politique africaine du prĂ©sident sortant. Un homme qui connaissait très peu le continent Ă son arrivĂ©e Ă l’ElysĂ©e, mais qui s’y est finalement beaucoup impliquĂ©.

Moins d’un an après son Ă©lection, François Hollande s’impose comme chef de guerre, dĂ©voilant un visage qu’on ne lui connaissait pas. En janvier 2013, le prĂ©sident français envoie des troupes au Mali, pour repousser les jihadistes et les groupes armĂ©s touaregs qui progressent vers la capitale. Trois semaines plus tard, au milieu d’une foule en liesse dans une ville de Tombouctou libĂ©rĂ©e, François Hollande confie : « C’est le jour le plus important de ma vie politique. »

Pourtant, quatre ans plus tard, l’Etat malien est toujours absent de villes comme Kidal, les jihadistes sont toujours prĂ©sents dans le nord du Mali mĂŞme s’ils ont Ă©tĂ© dispersĂ©s, et la menace s’Ă©tend mĂŞme au Burkina Faso et au Niger. Le bilan de l’opĂ©ration Sangaris en Centrafrique n’est pas vraiment meilleur, le pays est toujours en proie Ă l’insĂ©curitĂ© et aux violences.

La lutte contre le terrorisme avant tout



On reproche aussi Ă François Hollande d’avoir fait passer la sĂ©curitĂ© avant tout le reste. Le prĂ©sident français, qui s’Ă©tait montrĂ© très distant avec Joseph Kabila et a fait la leçon aux dirigeants camerounais et congolais au dĂ©but de son mandat, s’est montrĂ© ensuite nettement moins regardant.

Il n’a quasiment pas commentĂ© la modification de Constitution qui a permis le maintien au pouvoir de Denis Sassou-Nguesso au Congo-Brazzaville, ni les rĂ©Ă©lections contestĂ©es d’Ali Bongo au Gabon ou encore du Tchadien Idriss DĂ©by, devenu un alliĂ© essentiel dans la lutte contre le terrorisme.