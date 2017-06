La révision constitutionnelle et la tenue du référendum devraient la chronique. Chacun dans son coin livre ses opinions. Les avis sont divers et partagés. A l’analyse de la situation qui prévaut, au moment où les autres battaient le pavé à la bourse du travail, le bureau politique national de l’Union des Patriotes pour la République(URP), présidée par le Dr Modibo Soumaré, s’est réunie en réunion extraordinaire afin de proposer des solutions de sortie de crise.

Au terme d’un débat d’environ 3 heures, le parti a salué l’initiative présidentielle qui constitue selon lui, une nécessité. Cependant l’URP reconnait quelques avancées significatives en des points, mais également des régressions comparativement à la constitution de 1992. C’est pourquoi, en raison de la saison des pluies, le climat social tendu, l’URP invite le président de la république à tendre la main à tous les maliens pour instaurer un dialogue fécond, constructif et démocratique. Pour ce faire, les patriotes souhaitent vivement une deuxième lecture par les élus de la nation avec au préalable une implication de l’ensemble de la société civile et de la classe politique. A croire le président Dr Modibo Soumaré, cette option permettra de faire de referendum une fête et non un objet de division de notre beau peuple.

Jean Goïta