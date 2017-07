Depuis plus d’un mois dĂ©jĂ le projet de rĂ©vision constitutionnelle agite la population, dans un pays qui s’efforce tant bien que mal de surmonter les consĂ©quences des Ă©vĂ©nements de 2012 et après 2012.

Deux fronts existent dĂ©sormais. Le front du non, qui se bat pour le retrait pur et simple du projet, et celui du oui qui soutient sans Ă©quivoque le projet. Cette situation agite le monde politique et crĂ©e un vĂ©ritable dĂ©saccord entre les fils du pays. Chacun de son cotĂ© essaye d’unir le maximum de personnes Ă sa cause.

La sociĂ©tĂ© civile qui marche main dans la main avec l’opposition, accuse le gouvernement de passer outre le bonheur des Maliens. Selon certains, ce projet ne ferait que renforcer le pouvoir du prĂ©sident de la rĂ©publique. Ce qui menacerait dangereusement l’Ă©quilibre des pouvoirs.

Les partisans du oui accusent les premiers de jaloux. Selon eux le projet n’est nullement en cause mais plutĂ´t IBK lui-mĂŞme qui est visĂ©. ”Nous avons compris que ce n’est pas tant le projet qui dĂ©range mais plutĂ´t IBK lui-mĂŞme”, tĂ©moigne Monsieur Guindo SecrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de la plateforme oui An sonna.

Dans le cadre de leurs missions chacun a de son cotĂ© organisĂ© des meetings et des marches dans le but d’expliquer les raisons de leurs refus ou de leur adhĂ©sion au projet.

Depuis lors, la situation se dĂ©tĂ©riore. Selon l’opposition, le PrĂ©sident mĂ©prise les hommes de droits du Mali au point de confier la conception du projet Ă un Français. A TiĂ©bilĂ© DramĂ© de dire ceci ” Ce projet de rĂ©vision a Ă©tĂ© concoctĂ© Ă l’extĂ©rieur par des juristes Ă©trangers grassement payĂ©s par l’Etat’’.

Toujours selon eux, ce projet est une dĂ©marche cavalière, unilatĂ©rale et non inclusive qui attaque une Constitution qui est le fruit d’un consensus de toutes les forces vives du pays.

Parmi les griefs de l’opposition Ă l’encontre du chef de l’Etat, le plus important serait la nomination des 1/3 du SĂ©nat qui renforcerait son pouvoir au dĂ©triment du gouvernement, l’affaiblissement des pouvoirs du parlement en matière de contrĂ´le sur la dĂ©termination de la politique de la nation nonobstant la crĂ©ation d’une seconde chambre, le SĂ©nat. La non-sanction du prĂ©sident en cas de manquement Ă ses devoirs….

Les religieux s’invitent dans le dĂ©bat depuis quelques temps. Cela malgrĂ© la volontĂ© de beaucoup d’observateurs de les voir dans une position de neutralitĂ© et d’équidistance. Nous avons assistĂ© Ă des Ă©carts de propos aussi bien des religieux que des jeunes musulmans. Chose qui n’honore en aucun cas notre pays. Ils se sont rĂ©unis en conclave le jeudi dernier afin de dĂ©noncer des jeunes activistes sur les rĂ©seaux sociaux qui s’attaquent aux leaders religieux.

Cette situation politico-religieuse ne présage pas de bon augure dans un pays comme le Mali déjà fragilisé par des crises multiformes.

Au gouvernement de comprendre qu’il est impĂ©ratif de laisser le peuple s’exprimer. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le seul Ă pouvoir rĂ©instaurer un climat apaisĂ© dans le pays en s’adressant Ă son peuple de manière Ă faire dissiper les clivages socio-politiques.

Pour beaucoup, il sera bien sage pour le gouvernement de retirer le projet de loi portant rĂ©vision constitutionnelle et d’inviter la sociĂ©tĂ© civile, l’opposition sur la table de discussion afin de trouver un compromis.

Hawa Sy, stagiaire