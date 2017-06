Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Bamako contre la révision de la Constitution prévu le 9 juillet, à l’appel de l’opposition et de la société civile.

“Non à la révision de la Constitution”, “touche pas à ma Constitution”, ont scandé les manifestants, en T-shirt et casquettes rouges, un signe de colère, lors de cette marche, sur une dizaine de km.

La manifestation, encadrée sans incident par la police, a réuni 300.000 personnes selon les organisateurs et 9.000 personnes selon une source policière. Une précédente manifestation contre la révision constitutionnelle, d’une centaine de personnes le 8 juin à Bamako, avait été dispersée par la police.

Cette révision de la Constitution de 1992, la première depuis 25 ans, vise notamment à “mettre en Å“uvre certains engagements de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali” signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement et l’ex-rébellion, et prévoit la création d’un Sénat et d’une Cour des comptes.

Rassemblées par Drissa Tiéné