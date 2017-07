Pour mieux outiller les membres du Comité Exécutif de son parti sur le projet de révision constitutionnelle, le Président Jeamille Bittar a fait appel à un éminent Professeur de Droit de la Faculté de Bamako, à savoir Mamadou Tiéoulé Diarra, le samedi 22 juillet dernier au palais de la Culture Amadou Hampaté Bah.

Le Président du parti Mouvement Citoyen pour Alternance le Travail et la Transparence (MC-ATT) a initié une conférence débat pour mieux édifier les membres du Comité Directeur de son parti sur la teneur texte référendaire qui, à leurs tours, donneront les bonnes informations à la base sur les tenants et les aboutissants de ce projet portant Révision constitutionnelle.

Le thème de cette conférence débat était : «La révision constitutionnelle, quel consensus pour une sortie de crise ».

Pour le conférencier, la révision de la Constitution est motivée par le contexte sociopolitique que traverse le pays. Mieux, dit-il, l’Accord de paix a prévu également, en son chapitre 6, la reforme constitutionnelle et la création du Sénat.

S’agissant de l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle qui a précisé que l’insécurité est résiduelle, le Professeur Diarra dira que la décision de la Cour doit être respectée par les citoyens. Donc, il y a lieu d’organiser lu referendum. A ses dires, la gestion du pouvoir appartient à chaque équipe qui vient aux affaires.

Sur toutes ces questions qui divisent les Maliens, estime le Président Jeamille Bittar, la seule alternative possible est que les Maliens acceptent le pardon. Partisan de la gestion consensuelle du pouvoir, le Président du MC-ATT a souligné que l’heure est venue pour que tous les Présidents, anciens et actuel, ainsi que leurs partisans se donnent la main et acceptent de se pardonner. Toutefois, il a précisé que le MC-ATT n’a opté, pour l’instant, ni pour le « Oui » ni pour le « Non » pour le referendum. Sans appartenir ni de l’opposition ni de la majorité présidentielle, le Président Bittar a estimé que le Mali mérite mieux que toutes ces divergences. Adressant à la classe politique nationale, il dira ceci : «Taisons nos egos et faisons face au développement harmonieux de notre pays».

O. MORBA