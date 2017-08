‘Le RDS soutient haut et fort le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta et son gouvernement en disant ”oui” à la tenue du référendum constitutionnel dans un bref délai”, telle est l’information donnée samedi dernier par le parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) au cours d’une conférence de presse animée par le Président du parti, le Pr. Younouss Hamèye Dicko. C’était à la Maison des Ainés sur le thème : ”la vision du RDS face aux enjeux du référendum de 2017”

La salle de conférence de la Maison des Ainés a abrité le samedi dernier la conférence de presse du parti RDS. Principal conférencier, le président du RDS, le Pr. Younouss Hamèye Dicko et en présence des partis amis. Le président de l’UFDP, le Colonel Youssouf Traoré a témoigné par sa présence, son amitié au parti RDS.

Aux dires du président du RDS, nul n’a le droit d’hypothéquer la vie d’une Nation encore moins celle de toute une génération. Cependant, il a tenu à souligner que les échecs de la révision constitutionnelle de 2001 et 2012 avec respectivement les Présidents Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré ne doivent pas être un frein pour entendre pacifiquement la voix du peuple. Aujourd’hui, ce référendum est pour le bien du peuple malien, pour sa sécurité, la paix afin de garantir l’intégrité territoriale, a renchéri le conférencier. Avant de poursuivre : ”Pour les nostalgiques du pouvoir, ont-ils déjà oublié l’accord de Ouagadougou ? En quoi l’accord de Ouaga est-il meilleur à celui issu du processus d’Alger et pourquoi refusent-ils la révision constitutionnelle qui va consacrer tout ce qui a été accepté à Ouaga, Alger et Bamako ?”

Aux partisans du ”non”, le président du RDS pense qu’ils ont la mémoire courte et aujourd’hui leur seule ambition est de tromper la vigilance du peuple malien en le conduisant vers une nouvelle transition afin de réapparaitre sur la scène politique dans un souci de partage de gâteau. Seul moyen pour eux d’arracher au peuple ceux qu’ils n’ont pas pu avoir par la voie des urnes.

Le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, par la voix de son président, trouve cela injuste. C’est pourquoi il a invité tous les acteurs à jouer un franc jeu, c’est-à -dire la démocratie, et non l’incitation à la violence à travers la rue avec des propos diffamatoires infondés.

Aujourd’hui, constate le RDS, certains se font passer pour le peuple dont ils n’ont pas mandat à le présenter dans la rue et cherchent à boycotter ce projet de loi voté par les représentants du peuple à travers l’Assemblée nationale avec 111 voix pour et 35 contre.

Aux dires du Pr. Younouss Hamèye Dicko, la révision constitutionnelle permettra au Mali d’honorer ses engagements vis-à -vis de son peuple et de la communauté internationale en ce qui concerne la paix, la sécurité et le développement. C’est aussi un moyen de faire face à la lancinante question du terrorisme international et du narcotrafic qui ne laisse aujourd’hui aucun pays indifférent.

Pour preuve, certains articles de la nouvelle loi fondamentale montrent la volonté manifeste du Président de la République et de son gouvernement à faire entendre la voix du peuple dans la gestion du pays. Entre autres, il a cité la création du Senat, de la Cour des Comptes, le nomadisme politique, la gestion décentralisée du pouvoir, etc.

Répondant aux questions ayant trait à l’article 118 de la Constitution du 25 février 1992, le président du Rassemblement pour le Développement et la Solidarité dira que cela trouvait sa réponse dans l’arrêt de la Cour Constitutionnelle qui a déclaré que la sécurité au Mali était résiduelle. Avant d’ajouter que cet article parle uniquement d’une attaque territoriale par les forces étrangères. Or, au Mali, c’est des Maliens qui sèment la pagaille au Mali. Donc, la stabilité actuelle au Mali ne peut empêcher la tenue du référendum. Surtout avec l’appui de la MINUSMA qui se dit engagée à sécuriser la tenue du scrutin référendaire, a martelé le Pr. Dicko.

Aujourd’hui, le RDS est prêt à se battre pour la sécurité au Mali afin que le pays ne puisse pas aller à vau-l’eau. Cela, passe avant tout par la sécurité dans le Gourma. Tant que cette partie du Mali ne sera pas en sécurité, Bamako ne connaîtra pas la sécurité, pense-t-il.

Youssouf SANGARÉ