Après les groupes parlementaires VRD de l’opposition et l’intergroupe de la majorité, le PARENA a, à son tour, fait sa sortie médiatique pour se prononcer sur la révision constitutionnelle. Le président du parti, Tiébilé Dramé et son staff étaient face à la presse le samedi 10 juin à la Maison cde la presse. C’était en présence des leaders d’autres formations politiques dont le chef de file de l’opposition Honorable Soumaila Cissé, l’ancien premier ministre Soumana Sako, président de CNAS FASO.

Lors de cette conférence, l’opposant Tiébilé Dramé a porté son jugement sur trois sujets d’actualité nationale à savoir : la sécurité, les projets routiers prioritaires du président (PPP) et la révision constitutionnelle.

Dans son exposé liminaire, le président du PARENA dira tout d’abord que le Mali traverse une des périodes les plus difficiles de sa longue histoire. Jamais, dira-t-t-il, le Mali n’a été autant divisé, l’ethnie et la tribu n’ont été autant mises de l’avant comme elles le sont aujourd’hui au nord et au centre. Il a indiqué que c’est dans ces contextes que le président a initié une révision constitutionnelle.

Toujours à propos du projet de révision constitutionnelle, Tiébilé Dramé dira que c’est un « bricolage de la Constitution de 1992 en dénonçant ce qu’il appelle « le mépris et l’arrogance qui heurtent la conscience démocratique ». Selon le président du PARENA, la Constitution étant la loi fondamentale qui fixe les règles du jeu politique et institutionnel du pays, sa révision ne doit pas se faire sans dialogue politique, sans concertation avec l’opposition et les forces vives de la nation. Pour lui, l’exercice inapproprié de révision constitutionnelle divise le pays au moment où il a besoin d’être rassemblé.

A l’instar du VRD, Tiébilé Dramé dira que la révision ne vise qu’à faire du président un monarque comme jadis au Mandé et au royaume de Ségou. Il a invité le président de la République à réitérer le projet comme l’ont fait ses prédécesseurs. A en croire Tiébilé Dramé, toute l’opposition et tous les acteurs politiques d’aujourd’hui sont engagés à faire échec cette révision avant d’appeler à un grand rassemblement pour demander au président de la République de sursoir à son projet.

Cette révision jure, selon lui, avec l’esprit de mars 1991 et ne règle aucune équation relative à la restauration de la stabilité, de l’intégrité du territoire national.

Le président du PARENA a aussi critiqué la gestion des projets routiers prioritaires du président (PPP) en cours en dénonçant une opacité des procédures de passation. Pour Tiébilé Dramé l’intention du président de la République d’initier les PPP est louable, mais déplore-t-il, cette opération de désenclavement a été l’occasion de montages financiers douteux et scabreux avec comme résultat une énorme évaporation financière au détriment du contribuable malien. A l’en croire, la passation des marchés des PPP s’est faite sur fond d’entente entre les donneurs d’ordre et les bénéficiaires. Pour conforter ses arguments, Tiébilé Drame fait une comparaison des coûts de ces chantiers par rapport à d’autres grands chantiers réalisés récemment. A titre d’exemple, il dira que le 2ème pont de Kayes avec 232 m de long et 26m de large coûtera 36 milliards de FCFA alors que le 3ème pont de Bamako long de 1616m n’a couté que 30 milliards, dont 6 milliards de moins que celui de Kayes qui fait moins du tiers de sa longueur. Il a invité le CGEF de l’Etat à ne pas couvrir de son autorité ces dilapidations « grossières ». Aussi, il exhorte l’Assemblée Nationale à diligenter une enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur les conditions de financement des PPP avant d’exiger la démission immédiate de tous les responsables impliqués dans le montage des dossiers.

