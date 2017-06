La loi, avons-nous appris, est l’expression de la volonté populaire. En termes plus simples, la loi est l’instrument par lequel le peuple exprime ce qu’il veut. De toutes les lois, la plus importante, celle qui implique le plus de conséquences est la Constitution. La constitution est comme la racine d’un arbre et toutes les autres lois sont comme les feuilles. Elle traduit la volonté suprême du peuple, elle est donc forcément l’œuvre du peuple.

Or, dans le processus de révision constitutionnelle ayant cours au Mali, on a bien le sentiment que l’on évite que le peuple ait accès au projet de constitution. Admettons un instant que le peuple ne sait pas lire et ne saurait comprendre la teneur de la constitution (l’éternel discours d’infantilisation du peuple et de sa mise à l’écart), on aurait au moins pu porter le contenu du document à sa connaissance de différentes façons dont notamment les diffusions radio dans les différentes langues nationales, les campagnes d’informations et de sensibilisation de proximité, etc., s’étalant sur une longue durée avant le référendum.

Hier soir, un journaliste m’exprimait son amertume de ne pouvoir accéder au projet de texte supposé traduire sa volonté ; il n’en comprend pas les raisons. Je lui ai dit que moi je ne comprends pas non plus. Mais peut-être que les artisans du texte ne veulent pas que le peuple soit amplement informé du contenu ; peut-être que le contenu, s’il est vraiment expliqué au peuple, pourrait être rejeté ; peut-être que l’on voudrait que la nouvelle constitution soit l’expression de la volonté des gouvernants et non celle du peuple.

En effet, le peuple devrait avoir à se prononcer par référendum sur ce texte caché le 09 juillet prochain, soit dans un mois. Comment peut-il valablement exprimer sa volonté s’il ne comprend pas les enjeux du nouveau texte ?

Me Zana KONE