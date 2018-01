Les militants des sections de la Commune VI de Bamako se plaignent du comportement indésirable et injuste des responsables locaux du parti à leur égard et n’hésitent pas de bouder le parti. Ce qui serait un coup dur à supporter pour IBK à l’orée des échéances de 2018.

Le torchon risque de bruler entre les militants du parti présidentiel RPM et leurs responsables en commune VI. Pour cause, assez de comportements décriés qui n’augurent point une cohésion durable entre les tisserands. D’abord ce qui inquiète le plus est l’aspect orgueilleux d’une relation partisane qui frôle à l’exécrable.

Ça sent du sulfure dans la case du parti d’IBK en cette partie de Bamako où les électeurs ne sont pas les moindres. Une situation qui porterait atteinte à l’intégrité du parti, déjà en quête de notoriété et poids à un moment où toutes les attentions semblent rivées sur les imminentes élections. A qui imputerait cet autre péché pour déjà un parti en perte de vitesse ?

Des commentaires vont bon train au sein des différentes sections du parti dans la commune. Rappelons que beaucoup de partis politiques ou même de groupements sociaux qui avaient porté leur dévolu sur la personne d’IBK aux élections présidentielles de 2013 lui ont faussé compagnie et cela à cause des inimitiés à eux causées par certains barons du RPM.

Ingratitude pour certains, hypocrisie pour d’autres. En tout cas des qualificatifs ne manquent pas pour décrire le caractère hideux et non concevable du rapport que les responsables du parti depuis le BPN adoptent à l’égard des militants à la base dans cette commune stratégique de Bamako. « C’est vrai qu’ils sont entrain de matérialiser ce que le Président de la République et notre Camarade avait dit aux premières heures de son élection » regrette un vétéran du RPM en commune VI qui a requis l’anonymat.

A notre question de savoir cela, il répond « IBK a laissé entendre qu’il n’a pas été élu par son parti mais le peuple. » «Quelle ingratitude ! » se désole un autre aux initiales AT. Quoi qu’il en soit, il est comprendre que les militants des sections RPM se plaignent des premiers responsables du parti dans la commune, en l’occurrence l’Honorable Bafotigui Diallo qui n’accorde aucune considération à ses militants.

Aussi le Secrétaire général de la section Moussa Guindo et Mohamed Lamine Djiguiné surtout qui ne se rappellent d’ailleurs qu’ils ont des militants dans la commune. « Une 1ère faute serait une erreur mais la deuxième relève de notre insouciance » avertit un autre. Abdoulaye Traoré s’est dit déçu du comportement d’un certain Mr Sanou qui est le trésorier de la section.

Si IBK élu depuis 2013, comme Président de la République du Mali aignoré ses militants, beaucoup sont entre ceux-ci qui souhaiteraient au moins une cérémonie de remerciement en leur nom pour les efforts qu’ils ont consenti qui ont permis à leurs candidats d’être élus tout de même. « S’il nous ignorent, nous aussi on va les ignorer » a rassuré Boubacar Fofana, un grand commerçant à Magnambougou.

Tout ceci laisse voir combien les militants sont fâchés contre les responsables du parti en général et ceux qui sont dans leur commune en particulier « les trouveront au tournant ». Après analyses de cette décision qui est aussi un manque de motivation pour les militants du parti du tisserand, il est séant de comprendre que cela explique en partie le fait que la liste RPM n’a pas pu avoir la mairie. Une chose d’ailleurs que le BPN du RPM avait tablée.

Ceux qui ne portent aucune considération à leurs militants ne sont-ils pas déjà convaincus qu’ils ne gagneront plus encore un autre vote en leur nom car ils sont décidés à les laisser en cours de route afin qu’ils sachent qu’ils ont commis des forfaits partisans.

A bon chat, bon rat !

Sinaly M DAOU

