Quatre missions, conduites successivement par Me Baber Gano, Abdoulaye Idrissa Maïga, le Dr Moussa Guindo puis Abdrahmane Sylla ne sont pas parvenues à mettre en place un appareil politique au nom du parti au pouvoir

Depuis le mot d’ordre de renouvellement des instances du rassemblement pour le Mali (RPM), le processus s’est avéré une lutte sans merci et sans issue au niveau de la Cité des Askia. Quatre missions, conduites successivement par Me Baber Gano, Abdoulaye Idrissa Maïga, le Dr Moussa Guindo puis Abdrahmane Sylla ne sont pas parvenues à mettre en place un appareil politique au nom du parti au pouvoir. Et pour cause, l’obstination du militant Abdoulaye Idrissa Maiga, par ailleurs Premier ministre, à vouloir imposer son candidat au poste de secrétaire général de la section. Ainsi, Baber Gano échoua à imposer Aguissa Touré, Abdoulaye Idrissa Maiga, revenu à la charge échoua également, Abdrahmane Sylla échoua à imposer Hamidou Issoufi Maiga.

Entre temps, dans le cadre des élections communales, les tendances firent la paix des braves et choisirent par consensus l’opérateur Vieux Dakka pour le porter à la mairie de Gao, au détriment du monument Sadou Diallo, du PDES. Immense victoire de laquelle, pensaient les observateurs, allait sortir l’entente entre les enfants du RPM à Gao. La perspective de ces retrouvailles est renforcée par la nomination, quelques semaines plus tard, de Monsieur Abdoulaye Idrissa Maiga comme Premier ministre du Mali.

Suite à la convocation du collège électoral, le 17 décembre 2017, à l’effet des élections partielles, locales et régionales, le Bureau politique national du RPM, a paré au plus pressé pour régulariser la situation de certaines circonscriptions qui ne disposent pas de section RPM, instance compétente pour statuer sur l’adoption des listes de candidature à l’occasion des élections régionales. Si pour toutes les autres circonscriptions, la section a pu enfin être mise en place, c’est loin d’être le cas à Gao où la mission du BPN / RPM, conduite par Sambi Touré, a arrêté les travaux de la conférence de section sur le constant d’une impasse.

Des sources généralement bien introduites rapportent que l’antagonisme entre les cadres du RPM Gao a connu un rebondissement, une semaine après la nomination du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga. Le tout nouveau Chef du Gouvernement, recevant les félicitations des cadres politiques de Gao, annonça à ses hôtes qu’Abdramane Diakité ne sera pas Secrétaire général du RPM de Gao et que ce poste est réservé au camarade Bossou Albachar, à l’effet de la désignation duquel il donne rendez-vous à tout le monde à Gao.

Le 28 octobre 2017, le décor qui est planté à la salle de réunion de la mairie de Gao arborait toutes les couleurs de cette rencontre à la primature. Face au présidium, composé de Sambi Touré, chargé de communication du parti, Moussa Guindo, chef de cabinet du Premier ministre, Moulaye Haidara, chargé de mission à la Primature, les militants du parti se sont installés à droite et à gauche de la salle, selon leur appartenance au clan Abdoulaye Idrissa Maiga, menée par Bossou Albachar et le clan Abdramane Diakité, animé par les tenants du siège du RPM.

La composition de la délégation de Bamako a amené des militants à déplorer à haute voix le manque de leadership du Président du RPM, Dr Bocari Tréta, auquel échappe même la composition d’une mission aussi sensible, la laissant à la merci d’hommes notoirement acquis à Abdoulaye Idrissa Maiga et donc en mission pour entériner la désignation de Bossou Albachar, brillant ingénieur soit dit, mais au parcours politique peu flatteur.

L’acte salutaire de la mission de Sambi Touré a été d’avoir réussi à ouvrir la conférence, à procéder à la vérification des mandats et la désignation d’une commission d’investiture. Le second acte devrait amener la conférence, au sein de la commission d’investiture, à convenir soit d’un scrutin à main levée, soit d’un scrutin à bulletin secret, pour désigner le secrétaire général de la section RPM de Gao. Sur les vingt membres de la commission d’investiture, la parité s’installa dans un premier temps, allant raidissant et argumentant en termes de plus en plus acerbes. Le débat explosa lorsque Sambi Touré, le chef de mission du BPN/RPM tenta de départager les votants en suggérant la voix de l’honorable Aguissa Touré. Il n’en fallait pas plus pour que les partisans de Bossou Albachar explosent de joie, sûrs de l’aliénation du député à leur cause et que les amis de Abdramane Diakité montent au créneau, prenant d’assaut le présidium, accusant Sambi Touré de partialité, au motif que l’honorable Aguissa Touré, n’étant ni délégué, ni membre de la commission d’investiture ou de la délégation du BPN/RPM, ne pouvait en aucune façon participer à ce vote.

La salle était surchauffée au point où Sambi Touré décida d’arrêter les travaux sur le constat de l’impasse dans laquelle est entrée la conférence.

Le soir, chacun des deux camps criait victoire, Bossou et ses partisans, expulsés du siège du RPM, ont pris leur quartier au siège du Conseil de cercle de Gao et le groupe d’Abdramane Diakité a immédiatement organisé une conférence de presse au siège du parti, pour prendre à témoin l’opinion sur ce qui s’est passé.

Le lendemain 30 octobre 2017, les deux groupes rivaux du RPM se sont fait représenter chacun par 10 délégués pour pouvoir siéger à la conférence régionale de Gao qui a pu délibérer somme toute.

Le mardi 31 octobre 2017, la conférence régionale a adopté une liste de candidatures pour l’élection des conseillers de la région. Les principales têtes de liste en lice sont Abdramane Diakité, Hamidou Issoufi Maiga, conseiller technique au Ministère de l’Education Nationale, Mme Maiga Fatoumata Aliou, Directrice de l’ONG Greffa, l’Honorable Mohamed Ould Matali, élu à Bourem et Mohamed Ould idriss, président sortant du Conseil de région de Gao.

Affaire à suivre

Salam Maiga, correspondant à Gao

Commentaires via Facebook :