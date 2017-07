Le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga a, à l’occasion de ses 100 jours à la tête du gouvernement, invité samedi dernier la Presse nationale et étrangère à un cocktail au campement Kangaba.

A travers cette rencontre en ces lieux où des terroristes ont, le 18 juin dernier tué 5 personnes, le chef du gouvernement voulait témoigner la solidarité et le soutien du peuple Malien aux promoteurs de dudit site, ainsi qu’à tous les opérateurs économiques étrangers ayant choisi d’investir dans notre pays.

La rencontre qui s’est déroulée en présence de Mme Mariame Montaut, co-promotrice du Campement Kangaba et certains membres du gouvernement s’est aussi effectuée alors que M. Maïga accomplissait son 100ème jour à la Primature.

Une initiative très symbolique, car le premier ministre voulait réitérer aux étrangers qui investissent dans notre pays, qu’ils y ont toute leur place, qu’ils peuvent compter sur la solidarité, le soutien et la protection de notre pays, mais aussi, qu’ils ne doivent pas céder la place à ceux qui ont comme dessein de semer la peur et le désespoir dans notre pays et ailleurs.

Parce qu’ici, au campement Kangaba, ce 18 juin 2017, des individus qui n’ont aucun respect pour la vie, avaient froidement et lâchement tué 5 personnes dont 4 étrangers. Avec des dégâts matériels d’environ 30 millions de nos francs.

Selon le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga, recevoir des invités en ce lieu, est l’expression de la solidarité face à la tragédie que le campement a connue et, en même temps, l’assurance de la reconnaissance du président IBK, du gouvernement et l’ensemble du peuple Malien de leur courage.

« Il s’agit également, de témoigner aux promoteurs de ce réceptif, Mariame Montaut et Hervé Depardieu ainsi qu’à tous les opérateurs économiques étrangers ayant choisi le Mali comme destination, notre sympathie et notre soutien constants », a-t-il signalé.

S.E Abdoulaye Idrissa Maiga a également expliqué que ses 100 Jours passés à la tête du gouvernement ne sont pas pour lui un argument suffisant pour des libations. Au contraire, a-t-il précisé, c’est un moment de conscience plus aigüe pour faire face aux grands défis auxquels le Mali est confronté. « Défi pour ramener la paix dans un pays meurtri et défi pour que l’aspiration profonde de tous les Maliens à vivre dans des conditions de vie plus gratifiantes», a martelé le chef du gouvernement.

Convaincu que ce qui nous unit est infiniment plus important que tout le reste, le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga a également invité les uns et les autres à se mobiliser dans l’entente, la fraternité et la solidarité entre tous.

Enfin, le chef du gouvernement a salué l’engagement des hommes de média au service du peuple Malien, avant de les exhorter à poursuivre leurs efforts dans le respect des règles d’éthique et morale en tant que citoyens de Droits et Devoirs au sein d’une société.

Pour sa part, Mme Mariame Montaut, co-fondatrice du campement Kangaba a dit être très heureuse de la venue du premier ministre sur le site.

« Nous ne pouvons pas nous laisser abattre après ce qui s’est passé.

Nous ne pouvons pas aussi céder à la peur pour poursuivre notre ambition. La venue du premier ministre est un signe d’encouragement pour poursuivre notre chemin et aller de l’avant », a indiqué la dame prise d’une vive émotion.

Enfin, M. Chakhana Takiou, président du groupement patronal de la Presse (Group) a, au nom des hommes de média, donné l’assurance de l’accompagnement de l’ensemble de la presse malienne pour lutter contre l’injustice et la barbarie afin d’aider à établir la Justice et le Droit.

« Pour cela, vous pouvez compter sur l’ensemble de la presse malienne», a-t-il conclu.

Djibril Kayentao