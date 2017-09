Le parti Forces alternatives pour le renouveau (Fare An Ka Wuli) a fait une importante donation de kits médicaux aux CSCOM de Oulofogougou-Bolibana et N’Tomikorobougou en commune III du district de Bamako. Ce, pour aider les populations nécessiteuses en cette période de maladies endémiques. C’était le samedi 9 septembre.

Modibo Sidibé, président des Fare An Ka Wuli, absent de la cérémonie pour raison de force majeure (décès de la fille d’un de ses amis), s’est fait représenter par l’honorable Bakary Woyo Doumbia, un des députés Fare, et une importante délégation du Bureau national du parti.

Ce don est le fruit d’un partenaire entre le parti du Baobab et un ses partenaires canadiens. Ce don était composé, entre autres, de gants et seringues pour trois mois de prise en charge dans ces deux structures sanitaires.

Le parti Fare An Ka Wuli n’est pas à sa première action dans le domaine humanitaire, notamment dans les structures de santé. Retenons qu’une forte délégation du parti était présente à cette cérémonie : M. Diabaté (FARE Canada), Sinalou Diawara du BPN, Binafou Sidibé, Issa Koita, Zoumana Traoré, Bina Keïta de la commune III, Amadou Faran Samaké et Wassa de la Commune VI, Sadio Tangara de la commune V. La Fatiha et d’autres bénédictions ont mis fin à cette cérémonie de donation.

O. D